Marco Rubio: a Gázai övezetben nem lesz szerepe a Hamásznak és a UNRWA-nak, és már alakul a nemzetközi stabilizációs erő

A Gázai övezetben nem lesz szerepe sem a Hamász palesztin iszlamista szervezetnek, sem az ENSZ palesztin menekülteket segítő hivatalának (UNRWA). Már alakul a terület békéjét felügyelő nemzetközi stabilizációs erő – jelentette ki Marco Rubio amerikai külügyminiszter a dél-izraeli Kirjat Gatban létrehozott amerikai főhadiszálláson tartott pénteki sajtóértekezletén.

Forrás: MTI2025. 10. 24. 21:00
Marco Rubio amerikai külügyminiszter Fotó: AFP
„Nincs más terv, csak Trump (amerikai) elnöké, és már legalább 24 ország, köztük muszlim államok is elkötelezték magukat a Hamász nélküli Gáza mellett” – mondta Rubio a bázison, ahol amerikai, francia, brit, spanyol, ausztrál, görög és ciprusi katonákat is lehetett látni a ynet izraeli hírportál beszámolója szerint.

Rubio szerint a Gázába érkező humanitárius segélyeket is koordinálják
Rubio szerint a Gázába érkező humanitárius segélyeket is koordinálják (Fotó: Anadolu via AFP)

A katonák mellett különböző országok civil tisztségviselői is jelen voltak, köztük Jordánia, az Egyesült Arab Emírségek, Kanada, Dánia képviselői, valamint az Egyesült Államok jemeni nagykövete is.

Ez egy történelmi jelentőségű küldetés. Büszkék lehetünk rá, és van okunk az optimizmusra, bár számos nehéz feladat vár ránk

– jelentette ki.

Hangsúlyozta, hogy noha „a Hamászhoz köthető UNRWA” nem, az ENSZ más humanitárius szervezetei és egyebek ki fogják venni a részüket a gázai stabilitás megteremtéséből.

A sárga (tűzszüneti) vonal túloldalán fegyveres terroristák vannak, akik brutálisan bánnak a saját lakosságukkal. Ezt ellenőrzés alatt kell tartani, hogy ne történjenek újabb incidensek. Emellett koordináljuk a Gázába érkező humanitárius segélyeket is. A sárga vonal mögött biztonságos zónákban dolgozunk, és nemzetközi stabilizációs erőt hozunk létre azokból az országokból, amelyek felajánlanak erre katonákat és anyagi forrásokat

– mondta.

Hozzátette viszont, hogy az arab államok közül több nem hajlandó katonáit beengedni a Gázai övezetbe mindaddig, amíg a Hamásznak még megvannak a fegyverei, mert attól tartanak, hogy megszálló erőnek tekintik őket. Rubio nem nevezte meg a nemzetközi erőhöz várhatóan csatlakozó országokat.

Ha a Hamász nem hajlandó leadni a fegyvereit, az a megállapodás megszegését jelenti, és annak következménye lesz

– fűzte hozzá a külügyminiszter, és közölte, hogy jelenleg az eddig még meg nem semmisített, több száz kilométernyi alagút felszámolásán dolgoznak az övezetben.

A célunk, hogy a segélyeket biztonságosan, a fosztogatás veszélye nélkül juttathassuk el a civilekhez, és előkészítsük a feltételeket a helyreállításhoz

– ismertette a tűzszünet fenntartására létrehozott központ feladatait a külügyminiszter.

A gázai tűzszünetet és segélyezést felügyelő amerikai főhadiszállást, amely egy hatalmas hangárban kapott helyet, Patrick Frank altábornagy vezeti.

Izrael teljesíti a megállapodásban vállalt kötelezettségeit, és reméljük, hogy mi pedig olyan feltételeket tudunk teremteni, amelyek mellett a Hamász elveszíti a befolyását és az embereit. Ez nem megy egyik napról a másikra, de célunk, hogy az emberek többé ne féljenek tőlük

– mondta Rubio, aki csütörtökön érkezett Izraelbe, miután J. D. Vance amerikai alelnök befejezte háromnapos izraeli látogatását.

Borítókép: Marco Rubio amerikai külügyminiszter (Fotó: AFP)

