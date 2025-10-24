ENSZGázai övezetWHO

ENSZ: A tűzszünet egyelőre nem hozott javulást Gázában az élelmiszer-ellátás terén

Még mindig nem elegendő a Gázai övezetbe érkező humanitárius segély, és nem teszi lehetővé az élelmiszer-ellátási helyzet érdemi javulását a palesztin területen – közölte az Egészségügyi Világszervezet (WHO) csütörtökön. Az ENSZ szakosított szerve szerint a Gázai övezetben nincsen teljes egészében működőképes kórház.

Forrás: MTI2025. 10. 24. 4:00
„Az éhezés továbbra is jelen van, mert a Gázai övezetbe a tűzszünet kezdete óta érkezett élelmiszer nem elegendő, a helyzet továbbra is katasztrofális” – jelentette ki újságírók előtt Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, az ENSZ szakosított szerve, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) főigazgatója.

A Donald Trump amerikai elnök által kezdeményezett tűzszüneti szerződés napi 600 teherautónyi segélyszállítmány érkezését irányozza elő, Tedrosz szerint azonban jelenleg mindössze 200-300 teherautó érkezik a Gázai övezetbe. 

A szállított segély csak a töredéke a szükségesnek – fogalmazott a főigazgató.

A WHO csütörtökön azt is közölte, hogy legkevesebb hétmilliárd dollárra (2353 milliárd forint) lenne szükség csak a gázai egészségügyi rendszer helyreállításához.

A Gázai övezetben nincsen teljes egészében működőképes kórház, és csak tizennégy működik a harminchatból. Súlyos hiány van fontos gyógyszerekből, felszerelésből és egészségügyi dolgozókból

– mondta ezzel kapcsolatban Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz.

