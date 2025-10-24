ENSZ: A tűzszünet egyelőre nem hozott javulást Gázában az élelmiszer-ellátás terén

„Az éhezés továbbra is jelen van, mert a Gázai övezetbe a tűzszünet kezdete óta érkezett élelmiszer nem elegendő, a helyzet továbbra is katasztrofális” – jelentette ki újságírók előtt Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, az ENSZ szakosított szerve, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) főigazgatója.

Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, a WHO főigazgatója és az ENSZ szerint továbbra is tart az éhínség Gázában (Fotó: AFP)

A Donald Trump amerikai elnök által kezdeményezett tűzszüneti szerződés napi 600 teherautónyi segélyszállítmány érkezését irányozza elő, Tedrosz szerint azonban jelenleg mindössze 200-300 teherautó érkezik a Gázai övezetbe.

A szállított segély csak a töredéke a szükségesnek – fogalmazott a főigazgató.

A WHO csütörtökön azt is közölte, hogy legkevesebb hétmilliárd dollárra (2353 milliárd forint) lenne szükség csak a gázai egészségügyi rendszer helyreállításához.

A Gázai övezetben nincsen teljes egészében működőképes kórház, és csak tizennégy működik a harminchatból. Súlyos hiány van fontos gyógyszerekből, felszerelésből és egészségügyi dolgozókból

– mondta ezzel kapcsolatban Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz.

