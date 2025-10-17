MagyarországBudapestminiszterelnök

Nem is nagyon volt más lehetőség, mint hogy Budapesten tartsák az amerikai–orosz találkozót

Orbán Viktor szerint nem véletlen, hogy Budapestet választották a Trump–Putyin találkozó helyszínéül: Magyarország három éve következetesen a béke oldalán áll, és ma az egyetlen olyan európai főváros, ahol egy ilyen egyeztetés megtartható.

Magyar Nemzet
2025. 10. 17. 9:15
Orbán Viktor, Budapest, Trump, Putyin találkozó, béke
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Nem is nagyon volt más lehetőség, mint hogy Budapesten tartsák az amerikai–orosz találkozót – mondta a miniszterelnök pénteken a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában. Orbán Viktor szólt arról is, hogy a nap folyamán beszélni fog Vlagyimir Putyin orosz elnökkel is.

A kormányfő azt mondta, Budapest ma az egyetlen hely Európában, ahol egy ilyen találkozót meg lehet tartani. Kifejtette, Magyarország szinte az egyetlen békepárti ország: három éve konzekvensen, nyíltan, hangosan és cselekvő módon a béke mellett áll. Ráadásul itt van az az előny is, hogy a magyar miniszterelnök régóta van hivatalban, mindenkit ismer, őt is mindenki ismeri – közölte, úgy folytatva, Magyarország mindig is lojális partner volt, a barátai mellett mindig kitartott, sohasem adott fel semmilyen barátságot taktikai előnyökért.

Ha egy biztos helyet kerestek a béke szempontjából, ahol a dolgok technikailag is rendben lesznek, nem fogja őket politikai meglepetés érni, tehát egy kiszámítható közeget kerestek, akkor Budapest egy logikus választásnak tűnik – fogalmazott.

Borítókép: Orbán Viktor interjút ad a Kossuth rádiónak (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Horváth József
idezojelekkém

Magyar álkémek Brüsszelben

Horváth József avatarja

Hazai titkosszolgála­taink minden magyar biztonságának a megőrzéséért dolgoznak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.