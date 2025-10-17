Szijjártó PéterCitibankberuházásDonald Trumpvállalatcsoport

Szijjártó Péter: Fontos megállapodás született

Megállapodás született arról, hogy a Citibank folytatja magyarországi tevékenységének bővítését, így ez immár a kilencedik amerikai beruházás Donald Trump elnök januári hivatalba lépése óta – írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken a Facebookon.

Magyar Nemzet
2025. 10. 17. 10:50
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Forrás: Facebook/Szijjártó Péter
Szijjártó Péter arról számolt be, hogy a Citibank már negyven éve van jelen Magyarországon, azóta járul hozzá a hazai gazdaság teljesítményének növeléséhez, és több mint háromezer munkavállalójával az egyik legnagyobb külföldi befektetőnek számít a banki világban.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Fotó: AFP

A Citibank önmagán túlmutató jelentőségét adja az a hatalmas technológiai és üzleti szolgáltató központ, amely 95 országban nyújt szolgáltatásokat a Citibank működéséhez, továbbá a pénzügyi és informatikai funkciók mellett a mesterséges intelligenciával kapcsolatos feladatokat is ellátja

– emelte ki.

A Citibank immáron negyven éve van jelen Magyarországon és járul hozzá a magyar gazdaság teljesítményének...

Posted by Szijjártó Péter on Friday, October 17, 2025

Ma a vállalatcsoport vezérigazgatójával abban állapotunk meg, hogy a kormány támogatásával a Citibank folytatja magyarországi tevékenységének bővítését, és újabb magas hozzáadott értékű munkahelyeket hoz létre

– tudatta.

„Ez immáron a 9. új amerikai beruházás Magyarországon, melyről Donald Trump hivatalba lépése óta beszámolhatunk” – tette hozzá.

 

Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Forrás: Facebook/Szijjártó Péter)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

