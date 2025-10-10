A tálibok szerint Pakisztán megsértette Afganisztán légterét és civil célpontokat bombázott

A közlemény szerint a pakisztáni légierő Afganisztán fővárosa, Kabul légterébe is behatolt. „Ez példátlan, agresszív és provokatív lépés, (...) határozottan elítéljük Afganisztán légterének megsértését, és fenntartjuk jogunkat a területünk megvédésére” – áll az afganisztáni tálib védelmi minisztérium közleményében.

Egy tálib biztonsági tiszt Badahsán tartomány Faizábád körzetének peremén, 2025. október 8-án (Fotó: OMER ABRAR / AFP)

A tálib vezetés közlése szerint a támadást a Durand-vonal mellett hajtották végre. Ez a nagyjából 2640 kilométer hosszú határvonal régóta vita tárgyát képezi a két ország között, és Afganisztán időről időre területi követelésekkel lép fel Pakisztánnal szemben.