  A tálibok szerint Pakisztán megsértette Afganisztán légterét és civil célpontokat bombázott
terrorszervezettálib kormányAfganisztánlégierődróntámadáslégtér

A tálibok szerint Pakisztán megsértette Afganisztán légterét és civil célpontokat bombázott

Pakisztán megsértette Afganisztán légterét, és a levegőből csapást mért egy határ menti piacra, ahol civilek tartózkodtak – közölte Afganisztán tálib kormányzata pénteken.

Magyar Nemzet
2025. 10. 10. 16:01
Tálib biztonsági erők (Fotó: AFP) Fotó: OMER ABRAR Forrás: AFP
A közlemény szerint a pakisztáni légierő Afganisztán fővárosa, Kabul légterébe is behatolt. „Ez példátlan, agresszív és provokatív lépés, (...) határozottan elítéljük Afganisztán légterének megsértését, és fenntartjuk jogunkat a területünk megvédésére” – áll az afganisztáni tálib védelmi minisztérium közleményében.

A Taliban security personnel burns a cannabis plantation on the outskirts of the Faizabad district of Badakhshan province on October 8, 2025. (Photo by Omer ABRAR / AFP)
Egy tálib biztonsági tiszt Badahsán tartomány Faizábád körzetének peremén, 2025. október 8-án (Fotó: OMER ABRAR / AFP)

A tálib vezetés közlése szerint a támadást a Durand-vonal mellett hajtották végre. Ez a nagyjából 2640 kilométer hosszú határvonal régóta vita tárgyát képezi a két ország között, és Afganisztán időről időre területi követelésekkel lép fel Pakisztánnal szemben. 

A dpa német hírügynökség a pakisztáni hírszerzéstől úgy értesült, hogy Kabulban a Tehrík-i-Talibán Pakistan (TTP) nevű pakisztáni terrorszervezet vezetője, Nór Váli Mehszúd volt a dróntámadás célpontja, és Mehszúd autóját találat is érte.

A pakisztáni hadsereg szóvivője, Ahmed Saríf Csaudri ezzel kapcsolatban pénteken úgy nyilatkozott, hogy tudomásul vették a témára vonatkozó sajtójelentéseket, de nem erősítette meg a támadás tényét. Kijelentette ugyanakkor, hogy Afganisztán „a terrorizmus egyik műveleti bázisa”. Hozzátette, hogy továbbra is „megteszik a szükséges intézkedéseket a pakisztáni nép életének és tulajdonának védelmében”.

Borítókép: Tálib biztonsági erők (Fotó: AFP)

 

