A tálibok szerint Pakisztán megsértette Afganisztán légterét és civil célpontokat bombázott

A közlemény szerint a pakisztáni légierő Afganisztán fővárosa, Kabul légterébe is behatolt. „Ez példátlan, agresszív és provokatív lépés, (...) határozottan elítéljük Afganisztán légterének megsértését, és fenntartjuk jogunkat a területünk megvédésére” – áll az afganisztáni tálib védelmi minisztérium közleményében.
A tálib vezetés közlése szerint a támadást a Durand-vonal mellett hajtották végre. Ez a nagyjából 2640 kilométer hosszú határvonal régóta vita tárgyát képezi a két ország között, és Afganisztán időről időre területi követelésekkel lép fel Pakisztánnal szemben.
A dpa német hírügynökség a pakisztáni hírszerzéstől úgy értesült, hogy Kabulban a Tehrík-i-Talibán Pakistan (TTP) nevű pakisztáni terrorszervezet vezetője, Nór Váli Mehszúd volt a dróntámadás célpontja, és Mehszúd autóját találat is érte.