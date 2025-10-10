Bóka János: A Nyugat-Balkán uniós csatlakozása Magyarország számára stratégiai érdek

Az illegális migráció elleni küzdelem, az energiabiztonság, a közlekedési infrastruktúra és a kulturális kapcsolatok mind olyan területek, ahol a szoros együttműködés már ma is valóság.
A magyar EU-elnökség alatt kezdeményeztem, hogy Szegeden gyűljenek össze a Nyugat-Balkán országainak európai integrációért felelős miniszterei és tanácsadói. A tavalyi találkozó után ma újra Szegeden egyeztetünk: akkor a fokozatos integráció volt a középpontban, ma pedig a következő hétéves uniós költségvetés és az EU versenyképességének kérdései állnak a napirenden
– írta a miniszter.