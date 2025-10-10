  • Magyar Nemzet
  • Külföld
  • Bóka János: A Nyugat-Balkán uniós csatlakozása Magyarország számára stratégiai érdek
Bóka JánosNyugat-Balkán integrációjamigrációküzdelemenergiabiztonság

Bóka János: A Nyugat-Balkán uniós csatlakozása Magyarország számára stratégiai érdek

A Nyugat-Balkán uniós csatlakozása Magyarország számára gazdasági, energetikai és biztonsági szempontból is stratégiai érdek – írta Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter a Facebook-oldalán pénteken.

Magyar Nemzet
2025. 10. 10. 15:05
Bóka János Európai uniós ügyekért felelős miniszter (Fotó: MARTIN BERTRAND Forrás: Hans Lucas)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az illegális migráció elleni küzdelem, az energiabiztonság, a közlekedési infrastruktúra és a kulturális kapcsolatok mind olyan területek, ahol a szoros együttműködés már ma is valóság. 

Bóka
Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter (Fotó: MARTIN BERTRAND Forrás: Hans Lucas)

A magyar EU-elnökség alatt kezdeményeztem, hogy Szegeden gyűljenek össze a Nyugat-Balkán országainak európai integrációért felelős miniszterei és tanácsadói. A tavalyi találkozó után ma újra Szegeden egyeztetünk: akkor a fokozatos integráció volt a középpontban, ma pedig a következő hétéves uniós költségvetés és az EU versenyképességének kérdései állnak a napirenden

 – írta a miniszter.

A cél világos: az uniónak olyan költségvetési és politikai keretet kell kialakítani, amely valóban előmozdítja a Nyugat-Balkán mielőbbi csatlakozását.

 Ukrajna csatlakozási folyamata soha nem látott politikai figyelmet kap, miközben a Nyugat-Balkán országai már évek óta teljesítik a tagsághoz szükséges feltételek döntő részét, mégsem haladnak előre a megérdemelt ütemben. Pedig az ő helyük egyértelműen az Európai Unióban van. A Nyugat-Balkán csatlakozása nemcsak a térség, hanem az egész Európai Unió versenyképességét és biztonságát erősítené. Ez közös érdek – fogalmazott Bóka János.

Borítókép: Bóka János Európai uniós ügyekért felelős miniszter (Fotó: MARTIN BERTRAND Forrás: Hans Lucas)

 


 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Sümeghi Lóránt
idezojelekcsalád

Újra kiderült, hogy a magyaroknak igazuk lesz

Sümeghi Lóránt avatarja

A családok alkotmányos védelmének ügyében is végzetes politikai hibát követett el a honi, illetve a külföldi ellenzéki tábor.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu