Közös jövő, közös felelősség: Az RMDSZ kongresszus üzenete + videó

Bukarest kormányzati partnerei a Románia különböző etnikumai közötti kölcsönös tiszteletet és a politikai együttműködés fontosságát hangsúlyozó üzenetekkel üdvözölték az RMDSZ-t 17. kongresszusán pénteken Zsukiménesen.

Magyar Nemzet
2025. 10. 10. 14:09
Közös jövő, közös felelősség: Az RMDSZ kongresszus üzenete Forrás: MTI
Az RMDSZ kongresszusán Ilie Bolojan miniszterelnök, a Nemzeti Liberális Párt (PNL) elnöke kiemelte: nagyváradi polgármesteri megbízatása idején meggyőződött arról, hogy a közösség erősebb, ha az etnikai és vallási diverzitást nem elválasztó tényezőként kezeli, hanem erőforrásként hasznosítja.

Közös jövő, közös felelősség: Az RMDSZ kongresszus üzenete Fotó: MTI

Az RMDSZ híd Magyarország és Románia között

„Köszönöm a magyar közösségnek az országunk fejlődéséhez történő hozzájárulását és azt a gazdag örökséget, amelyet ránk hagyott” – fogalmazott a liberális kormányfő, hozzátéve, fontosnak tartja a közösségek identitásának védelmét, a különböző etnikumú közösségek közti tiszteletet, toleranciát és bizalmat. Rámutatott: 

az RMDSZ híd Magyarország és Románia között, a két országnak pedig közös felelőssége, hogy Európának ez a része a stabilitás és prosperitás térsége legyen.

„Az RMDSZ sokszor megmutatta, hogy felelős partner a kormányzásban, a közigazgatásban, a következő időszakban is számítok az RMDSZ által tanúsított felelősségre és együttműködésre. Hiszek Románia jövőjében, az ország prosperitásában, amelyet a helyi közösségek fejlődése, az emberek és közösségek közti tisztelet alapoz meg” – zárta köszöntőjét a román miniszterelnök. Sorin Grindeanu házelnök, a Szociáldemokrata Párt (PSD) ideiglenes elnöke megköszönte az RMDSZ-kongresszuson jelen lévő Orbán Viktor miniszterelnöknek és a magyar népnek, hogy 

az EU soros elnökeként Magyarország kiharcolta Románia felvételét a schengeni övezetbe.

BRUSSELS, BELGIUM - FEBRUARY 17: Romania's Prime Minister Sorin Grindeanu (C) meets with European Commission President Jean-Claude Juncker (not seen) upon his arrival at the European Commission in Brussels on February 17, 2017. Dursun Aydemir / Anadolu Agency (Photo by Dursun Aydemir / ANADOLU AGENCY / Anadolu via AFP)
Sorin Grindeanu házelnök, a Szociáldemokrata Párt (PSD) ideiglenes elnöke Fotó: AFP

Ez egy konkrét példája annak, hogy az összefogás és kölcsönös tisztelet erősebb, mint a minket elválasztó különbségek

– fogalmazott.

Azt mondta, bánsági neveltetésű emberként a közéletben alkalmazandó leckeként is megtanulta, hogy embertársait anélkül köszöntse és segítse, hogy megkérdezné tőlük, milyen közösségből származnak. Kiemelte: az RMDSZ fontos egyensúlyi tényező a bukaresti kormánykoalícióban, és 

minden bukaresti pártnak arra kellene törekednie, hogy olyan mértékletesség és szavatartás jellemezze, mint az RMDSZ-t, „hiszen ezek nem etikai tulajdonságok, hanem politikai és erkölcsi értékek”.

Úgy értékelte: az RMDSZ 35 éves múltja sikertörténet, amely azt példázza, hogyan lehet komolysággal és kitartással meghatározó tényező maradni a politikában túlzások, zajkeltés nélkül. Radu Miruta bukaresti gazdasági miniszter, a Mentsétek Meg Romániát Szövetség (USR) képviseletében arról beszélt, hogy az RMDSZ politikusait a komolyság és következetesség jellemzi, és ezek olyan értékek, amelyek elengedhetetlenek a politikusok és a társadalom közti bizalom helyreállításához. 

Kifejezte reményét, hogy a négypárti bukaresti koalíciót a belső viták helyett a pragmatikus, teljesítményvezérelt párbeszéd fogja jellemezni, 

mert ez az egyedüli módja annak, hogy olyan eredményeket érjen el, amelyek az ország minden lakosa, románok, magyarok vagy bármilyen más nemzetiségűek jólétét szolgálják.

Orbán Viktor miniszterelnök felszólalása az RMDSZ 17. Kongresszusán

Borítókép: Közös jövő, közös felelősség: Az RMDSZ kongresszus üzenete (Fotó: MTI)

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Sümeghi Lóránt
idezojelekcsalád

Újra kiderült, hogy a magyaroknak igazuk lesz

Sümeghi Lóránt avatarja

A családok alkotmányos védelmének ügyében is végzetes politikai hibát követett el a honi, illetve a külföldi ellenzéki tábor.

