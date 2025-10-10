Közös jövő, közös felelősség: Az RMDSZ kongresszus üzenete + videó

Azt mondta, bánsági neveltetésű emberként a közéletben alkalmazandó leckeként is megtanulta, hogy embertársait anélkül köszöntse és segítse, hogy megkérdezné tőlük, milyen közösségből származnak. Kiemelte: az RMDSZ fontos egyensúlyi tényező a bukaresti kormánykoalícióban, és

minden bukaresti pártnak arra kellene törekednie, hogy olyan mértékletesség és szavatartás jellemezze, mint az RMDSZ-t, „hiszen ezek nem etikai tulajdonságok, hanem politikai és erkölcsi értékek”.

Úgy értékelte: az RMDSZ 35 éves múltja sikertörténet, amely azt példázza, hogyan lehet komolysággal és kitartással meghatározó tényező maradni a politikában túlzások, zajkeltés nélkül. Radu Miruta bukaresti gazdasági miniszter, a Mentsétek Meg Romániát Szövetség (USR) képviseletében arról beszélt, hogy az RMDSZ politikusait a komolyság és következetesség jellemzi, és ezek olyan értékek, amelyek elengedhetetlenek a politikusok és a társadalom közti bizalom helyreállításához.

Kifejezte reményét, hogy a négypárti bukaresti koalíciót a belső viták helyett a pragmatikus, teljesítményvezérelt párbeszéd fogja jellemezni,

mert ez az egyedüli módja annak, hogy olyan eredményeket érjen el, amelyek az ország minden lakosa, románok, magyarok vagy bármilyen más nemzetiségűek jólétét szolgálják.