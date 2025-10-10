Közös jövő, közös felelősség: Az RMDSZ kongresszus üzenete + videó

Az RMDSZ kongresszusán Ilie Bolojan miniszterelnök, a Nemzeti Liberális Párt (PNL) elnöke kiemelte: nagyváradi polgármesteri megbízatása idején meggyőződött arról, hogy a közösség erősebb, ha az etnikai és vallási diverzitást nem elválasztó tényezőként kezeli, hanem erőforrásként hasznosítja.
Az RMDSZ híd Magyarország és Románia között
„Köszönöm a magyar közösségnek az országunk fejlődéséhez történő hozzájárulását és azt a gazdag örökséget, amelyet ránk hagyott” – fogalmazott a liberális kormányfő, hozzátéve, fontosnak tartja a közösségek identitásának védelmét, a különböző etnikumú közösségek közti tiszteletet, toleranciát és bizalmat. Rámutatott:
az RMDSZ híd Magyarország és Románia között, a két országnak pedig közös felelőssége, hogy Európának ez a része a stabilitás és prosperitás térsége legyen.