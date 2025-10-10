  • Magyar Nemzet
  • Külföld
  • Az erdélyi püspök szerint Magyarország kormánya biztosítja a magyarság jövőjét
RMDSZOrbán Viktormagyar kormánypüspökunitárius egyházbeszéd

Az erdélyi püspök szerint Magyarország kormánya biztosítja a magyarság jövőjét

Ma került megrendezésre az RMDSZ 17. kongresszusa a Kolozs megyei Zsukiménesen. Kovács István unitárius püspök beszédében úgy fogalmazott: „Mellettünk van Magyarország kormánya – a nehéz, ínséges idők ellenére itt vannak édes anyaországként templomaink, intézményeink fenntartásában, bölcsődéinkben, gyermekeink jövőjéért.” Orbán Viktor is részt vett a rendezvényen, és kifejtette, hogy az RMDSZ Bukarestben a stabilitás és a józan ész képviselője, Budapesten megbízható partner, Brüsszelben pedig a magyar érdekek szószólója.

Magyar Nemzet
2025. 10. 10. 13:00
Ma került megrendezésre az RMDSZ 17. kongresszusa Forrás: MTI
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Kovács István unitárius püspök beszédében kifejtette, hogy az egyházi vezetők Erdélyben természetes módon vesznek részt politikai rendezvényeken, mivel történelmileg a világi és egyházi vezetők mindig együttműködtek, például Szent István idejétől, vagy 1568-ban a tordai országgyűlésen, ahol az első püspök elődje, Dávid Ferenc mellett együtt hirdették ki a szabad vallásgyakorlás törvényét, ami a vallási pluralizmus és a modern demokrácia alapját képezte. 

A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) 17. kongresszusán az erdélyi Zsukiménesen 2025. október 10-én (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)
A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) 17. kongresszusán az erdélyi Zsukiménesen 2025. október 10-én (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)

Kovács István szerint Erdély vallási békéje és türelme a Nyugat vallási háborúival szemben kiemelkedő volt, és a keresztény hit és értékrend nemcsak a templomok, hanem az iskolák, egyetemek és intézmények felépítésében is közreműködött, védve a kultúrát és a közösséget. Rámutatott, hogy a hit segített az embereknek megőrizni az áldott munkát, mert bár ők fáradoznak, a növekedést és áldást Isten adja. 

Hozzátette, hogy a kereszténység megőrzése nem pusztán egyházi cél, hanem egzisztenciális kérdés, mivel a vallásellenes és a vallásos fundamentalizmus egyaránt veszélyezteti a világot. 

Kiemelte:

A romániai elnökválasztási kampányban azt láttuk, hogy keresztény értékek után vágyakozó népünket álkeresztény, vasgárdista, legionárius, neofasiszta eszmékkel akarják félrevezetni és katasztrófába sodorni a társadalmunkat, akkor fontosnak látták magyar egyházaink, hogy a zűrzavarban megszólaljanak és eligazítást nyújtsanak a magyar választóknak és a társadalomnak. És hisszük, hogy fontos volt ez az eligazítás.

Így folytatta: – Itt vagyunk, mert önök is velünk vannak a közösségmegtartó erőfeszítéseinkben önkormányzati vezetőkként, politikusokként a román kormány minden eszközével, miként 

mellettünk van Magyarország kormánya, és itt köszönöm meg a miniszterelnök úrnak ezt, és a nehéz, ínséges idők ellenére itt vannak édesanyaországként templomaink, intézményeink fenntartásában, bölcsődéinkben, gyermekeink jövőjéért.

Élőben az RMDSZ 17. Kongresszusáról

Új idők, új célok! 🔴 Kövesd élőben az RMDSZ kongresszusát! 🎥 #RMDSZ #EgységbenAzErőnk #KözösségbenAJövőnk

Posted by Maszol.ro on Friday, October 10, 2025

Orbán Viktor: Az RMDSZ Bukarestben a stabilitás és a józan ész, Budapesten a megbízható partner

A rendezvényen beszédet mondott Orbán Viktor miniszterelnök is. Kiemelte: Jövőre nem csak a következő magyar kormányról, de a nemzet jövőjéről, hazánk szabadságáról és szuverenitásáról is döntünk. És 2026 áprilisában a hazának szüksége lesz az erdélyi magyarokra – tette hozzá.

Borítókép: Ma került megrendezésre az RMDSZ 17. kongresszusa (Fotó: MTI)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Sümeghi Lóránt
idezojelekcsalád

Újra kiderült, hogy a magyaroknak igazuk lesz

Sümeghi Lóránt avatarja

A családok alkotmányos védelmének ügyében is végzetes politikai hibát követett el a honi, illetve a külföldi ellenzéki tábor.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu