Az erdélyi püspök szerint Magyarország kormánya biztosítja a magyarság jövőjét

Kovács István unitárius püspök beszédében kifejtette, hogy az egyházi vezetők Erdélyben természetes módon vesznek részt politikai rendezvényeken, mivel történelmileg a világi és egyházi vezetők mindig együttműködtek, például Szent István idejétől, vagy 1568-ban a tordai országgyűlésen, ahol az első püspök elődje, Dávid Ferenc mellett együtt hirdették ki a szabad vallásgyakorlás törvényét, ami a vallási pluralizmus és a modern demokrácia alapját képezte.

A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) 17. kongresszusán az erdélyi Zsukiménesen 2025. október 10-én (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)

Kovács István szerint Erdély vallási békéje és türelme a Nyugat vallási háborúival szemben kiemelkedő volt, és a keresztény hit és értékrend nemcsak a templomok, hanem az iskolák, egyetemek és intézmények felépítésében is közreműködött, védve a kultúrát és a közösséget. Rámutatott, hogy a hit segített az embereknek megőrizni az áldott munkát, mert bár ők fáradoznak, a növekedést és áldást Isten adja.