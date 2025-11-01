A Hamász nem izraeli túszok holttestét adta át

Az izraeli Nemzeti Igazságügyi Orvostani Intézet a három ember földi maradványainak vizsgálata után megállapította, hogy azok nem az eltűnt túszoké.

A Hamász palesztin iszlamista szervezet nem izraeli túszok földi maradványait adta át pénteken a Nemzetközi Vöröskereszt Bizottságának

Fotó: AFP

Korábban már előfordult, hogy a Hamász olyan maradványokat adott át, amelyekről később kiderült, hogy más személyekhez tartoznak, ami felháborodást váltott ki Izraelben. A kormány egyelőre nem kommentálta az esetet és annak lehetséges következményeit.

A Hamász szombati közleményében azt nyilatkozta, hogy kezdetben három, azonosítatlan holttestekből származó mintát ajánlott fel az izraeli hatóságoknak tesztelésre – írja a The Jerusalem Post.

The three remains returned to Israel by Hamas do not belong to Israeli hostages, the Institute of Forensic Medicine concluded following DNA tests. https://t.co/OP81KKvM6K — The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) November 1, 2025

„Annak érdekében, hogy ne akadályozzuk a holttestek átadását, felajánlottuk, hogy három mintát szállítunk több azonosítatlan holttestből – közölte a Hamász a Telegramon. – Izrael megtagadta a minta átvételét, és követelte, hogy a holttesteket vizsgálatra átadjuk, mi pedig átadtuk őket, hogy elejét vegyük az ellenséges igényeknek” – fogalmazott a terrorszervezet közleményében.

Eközben Izrael visszaadta 30 palesztin fogoly holttestét a tűzszüneti megállapodás részeként

– közölte az AFP-vel a Hán Júniszban található Nasser Orvosi Komplexum.

„A Nemzetközi Vöröskereszt (ICRC) semleges közvetítőként eljárva ma este mindkét fél kérésére és jóváhagyásával segített három holttest maradványainak visszaszolgáltatásában az izraeli hatóságoknak. Az azonosítási folyamat az illetékes izraeli hatóságok felelőssége, és ők fogják azt végrehajtani” – áll az ICRC közleményében.