HamászIzraeltúsz

A Hamász nem izraeli túszok holttestét adta át

A Hamász palesztin iszlamista szervezet nem izraeli túszok földi maradványait adta át pénteken a Nemzetközi Vöröskereszt bizottságának (ICRC) – közölte szombaton az izraeli hadsereg igazságügyi vizsgálatokra hivatkozva. Az izraeli kormány egyelőre nem kommentálta az ügyet.

Magyar Nemzet
2025. 11. 01. 15:10
Fotó: ABDALLAH F.S. ALATTAR Forrás: ANADOLU
Az izraeli Nemzeti Igazságügyi Orvostani Intézet a három ember földi maradványainak vizsgálata után megállapította, hogy azok nem az eltűnt túszoké.

Fotó: AFP

Korábban már előfordult, hogy a Hamász olyan maradványokat adott át, amelyekről később kiderült, hogy más személyekhez tartoznak, ami felháborodást váltott ki Izraelben. A kormány egyelőre nem kommentálta az esetet és annak lehetséges következményeit.

A Hamász szombati közleményében azt nyilatkozta, hogy kezdetben három, azonosítatlan holttestekből származó mintát ajánlott fel az izraeli hatóságoknak tesztelésre – írja a The Jerusalem Post.

„Annak érdekében, hogy ne akadályozzuk a holttestek átadását, felajánlottuk, hogy három mintát szállítunk több azonosítatlan holttestből – közölte a Hamász a Telegramon. – Izrael megtagadta a minta átvételét, és követelte, hogy a holttesteket vizsgálatra átadjuk, mi pedig átadtuk őket, hogy elejét vegyük az ellenséges igényeknek” – fogalmazott a terrorszervezet közleményében.  

Eközben Izrael visszaadta 30 palesztin fogoly holttestét a tűzszüneti megállapodás részeként 

– közölte az AFP-vel a Hán Júniszban található Nasser Orvosi Komplexum. 

„A Nemzetközi Vöröskereszt (ICRC) semleges közvetítőként eljárva ma este mindkét fél kérésére és jóváhagyásával segített három holttest maradványainak visszaszolgáltatásában az izraeli hatóságoknak. Az azonosítási folyamat az illetékes izraeli hatóságok felelőssége, és ők fogják azt végrehajtani” – áll az ICRC közleményében.

Csütörtökön a Hamász visszajuttatta két, 2023. október 7-én elrabolt túsz, Amiram Kuper és Szahar Baruch holttestét Izraelnek. Az izraeli hatóságok a további tizenegy túszt addig eltűntként nyilvánítják, amíg földi maradványaikat nem szolgáltatják vissza.

A Hamász az Egyesült Államok által támogatott tűzszüneti megállapodás keretében fokozatosan szolgáltatja vissza a holttesteket, de azt állítja, hogy a romok és alagutak miatt nehéz megtalálni őket, míg Izrael azzal vádolja a palesztin szervezetet, hogy szándékosan késlelteti a folyamatot.

Borítókép: A Hamász izraeli túszok holttestét kutatja fel (Fotó: AFP)

