ENSZ: több mint húszezer tonna segélyszállítmányt sikerült eljuttatni a Gázai övezetbe a tűzszünet kezdete óta

Ramiz Alakbarov, az ENSZ palesztin területekért felelős különleges koordinátorhelyettese közölte azt is, hogy a segélyek célba juttatásához az összes határátkelőhelyet igénybe vették, és a szétosztást közösségi, illetve a háztartások szintjén is újraindították.

Az ENSZ szerint jelentősen nőtt a Gázai övezetbe eljutó segély mennyisége (Illusztráció, forrás: Anadolu via AFP)

Elmondta, hogy a humanitárius konvojok fosztogatása is jelentősen csökkent, ami megkönnyíti az elosztást. Egyúttal arra szólította fel Izraelt, hogy engedélyezze a segélyek elosztásában alapvetően fontos szerepet betöltő, nem kormányzati szervezetek működését a területen. Kiemelte, hogy a segélyszervezeteknek továbbra sincs elég anyagi forrásuk, miközben a munkájuk Izraellel való egyeztetése is folyamatosan akadozik.