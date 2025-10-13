Rendkívüli

Orbán Viktor rendkívüli bejelentést tesz – kövesse nálunk élőben + videó

túszIzraelcsalád

Hamarosan szabadulnak a túszok, hatalmas az izgalom

Az izraeli lakosság feszült izgalommal várja a túszok szabadon bocsátását a Gázai övezetből. Tel-Aviv központjában, a Túszok terén, valamint Dél-Izraelben a Gázai határ mentén egyre nagyobb tömegek gyűlnek össze.

Kozma Zoltán
2025. 10. 13. 6:55
A túszokra vár Izrael (Fotó: AFP)
Az ország különböző pontjain barátok és rokonok készülnek ünnepelni a túszok hazatérését. Evyatar David barátai az ő képével ellátott pólókban emlékeznek, míg Haifa külvárosában Matan Angrest családja és barátai gyülekeznek reménykedve.

Túszok szabadulhatnak, az emberek örülnek (Fotó: AFP)
Amikor meghallottuk a hírt, előkészítettük a pólókat, mindent előkészítettünk, hogy végre üdvözölhessük Matant! –  mondta az egyik családi barát a 12-es csatornának.

Hazatérhetnek a túszok

Hagai Angrest, Matan édesapja útban a Re'im bázis felé kijelentette: 

Folytatjuk a harcot, amíg minden túsz, élők és holtak, haza nem térnek.

Galit Kalfon, Segev Kalfon édesanyja megosztotta érzéseit: 

Boldogan ébredtem, és remélem, hogy így is maradok, amíg meg nem látom Segevet. Folyamatosan azt a pillanatot képzelem el, amikor elmondhatom neki, hogy minden rendben van, és velünk van.

A családok azonban bizonytalanok szeretteik állapotát illetően. Peskia, Eitan Mor nagymamája elmondta: 

Két éven át a hadsereg azt mondta nekünk, hogy életben van; ezt tudtuk. Egy visszatért túsz azt mondta, hogy látta őt, de ez régen volt, azóta csak annyit tudunk, amit a katonai hírszerzés mondott nekünk.

Az izraeli hatóságok és családok reménykedve, de óvatos várakozással tekintenek a túszok hazatérése elé, miközben továbbra is aggódnak azokért, akik még fogságban vannak.

Izrael eközben már a túszok hazaszállítására készül. A helikopterek készen állnak a fogadásra.

Borítókép: A túszokra vár Izrael (Fotó: AFP)

