Trump: Ez egy új kezdet + videó

Donald Trump amerikai elnök hétfőn megérkezett Izraelbe, ahol izgatott tömeg fogadta, majd páncélozott járművében a Kneszet felé utazott Benjamin Netanjahu miniszterelnökkel és feleségével, Sarával. A Kneszetben Trump kijelentette, hogy véget ért a gázai háború, hangsúlyozta a megállapodás betartását, és örömét fejezte ki a hazatért túszok miatt.

Sebők Barbara
2025. 10. 13. 10:54
Donald Trump amerikai elnök hétfőn megérkezett Izraelbe Forrás: AFP
Ahogy arról korábban lapunk is beszámolt, Donald Trump amerikai elnök megérkezett Izraelbe, a Ben Gurion repülőtéren szállt le, ahol már izgatott tömeg várta. A Túszok terén összegyűlt emberek éljenezve fogadták Trump érkezését és szeretteik hazatérését. Donald Trump amerikai elnök ezután páncélozott elnöki járművében utazott a Kneszet felé Benjamin Netanjahu miniszterelnökkel és feleségével, Sarával együtt.

Donald Trump amerikai elnök megérkezett Izraelbe
Donald Trump amerikai elnök megérkezett Izraelbe. Fotó: AFP

Trump a Kneszetben: A háború véget ért, a Hamásznak be kell tartania a megállapodást

Ez nagy megtiszteltetés számomra, egy nagyszerű és gyönyörű nap. Egy új kezdet

– közölte Trump.

Az elnök a Kneszetben újságíróknak nyilatkozva igennel válaszolt arra a kérdésre, hogy véget ért-e a gázai háború. „Ez egy nagyszerű nap” – mondta, hozzátéve, hogy „ez egy teljesen új kezdet, és szerintem még soha nem volt ehhez hasonló esemény” – számolt be róla a Times of Israel.

Trump hangsúlyozta az utcákon tapasztalható örömöt és szeretetet is

Az utcákon uralkodó szeretet egyszerűen hihetetlen. Ez egy nagyszerű nap volt

– mondta.

A Hamásszal kapcsolatban az elnök világossá tette, hogy ragaszkodik a megállapodás betartásához. „Betartják” – válaszolta arra a kérdésre, hogy mi történik, ha a fegyverszünetet nem tartanák be. A gázai túszokról Trump úgy nyilatkozott: „Nagyon örülünk nekik. Boldogok lesznek, és csodálatos életük lesz. Nagyon bátrak voltak” – tette hozzá.

Trump beszédének megtartására a Kneszetben a következőkben kerül sor.

Az élő közvetítést itt tekintheti meg:

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök hétfőn megérkezett Izraelbe (Fotó: AFP)

