Ahogy arról korábban lapunk is beszámolt, Donald Trump amerikai elnök megérkezett Izraelbe, a Ben Gurion repülőtéren szállt le, ahol már izgatott tömeg várta. A Túszok terén összegyűlt emberek éljenezve fogadták Trump érkezését és szeretteik hazatérését. Donald Trump amerikai elnök ezután páncélozott elnöki járművében utazott a Kneszet felé Benjamin Netanjahu miniszterelnökkel és feleségével, Sarával együtt.
Trump: Ez egy új kezdet + videó
Donald Trump amerikai elnök hétfőn megérkezett Izraelbe, ahol izgatott tömeg fogadta, majd páncélozott járművében a Kneszet felé utazott Benjamin Netanjahu miniszterelnökkel és feleségével, Sarával. A Kneszetben Trump kijelentette, hogy véget ért a gázai háború, hangsúlyozta a megállapodás betartását, és örömét fejezte ki a hazatért túszok miatt.
Ez nagy megtiszteltetés számomra, egy nagyszerű és gyönyörű nap. Egy új kezdet
– közölte Trump.
Az elnök a Kneszetben újságíróknak nyilatkozva igennel válaszolt arra a kérdésre, hogy véget ért-e a gázai háború. „Ez egy nagyszerű nap” – mondta, hozzátéve, hogy „ez egy teljesen új kezdet, és szerintem még soha nem volt ehhez hasonló esemény” – számolt be róla a Times of Israel.
Trump hangsúlyozta az utcákon tapasztalható örömöt és szeretetet is
Az utcákon uralkodó szeretet egyszerűen hihetetlen. Ez egy nagyszerű nap volt
– mondta.
A Hamásszal kapcsolatban az elnök világossá tette, hogy ragaszkodik a megállapodás betartásához. „Betartják” – válaszolta arra a kérdésre, hogy mi történik, ha a fegyverszünetet nem tartanák be. A gázai túszokról Trump úgy nyilatkozott: „Nagyon örülünk nekik. Boldogok lesznek, és csodálatos életük lesz. Nagyon bátrak voltak” – tette hozzá.
Trump beszédének megtartására a Kneszetben a következőkben kerül sor.
Az élő közvetítést itt tekintheti meg:
Borítókép: Donald Trump amerikai elnök hétfőn megérkezett Izraelbe (Fotó: AFP)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Trump beszédet tart a Kneszetben a túszok szabadulása után + videó
Szabadok az élő túszok.
Von der Leyen is méltatta Trump szerepét a háború lezárásában
Európa teljes mértékben támogatja a gázai háborút lezáró béketervet.
Orbán Balázs: A miniszterelnök meghívásával Magyarország külpolitikai súlyát ismeri el a világ
Orbán Viktort Trump hívta meg a találkozóra.
Szabadok az izraeli túszok, véget ért a szenvedésük + videó
A Hamász már nem tart fogva egyetlen túszt sem.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Trump beszédet tart a Kneszetben a túszok szabadulása után + videó
Szabadok az élő túszok.
Von der Leyen is méltatta Trump szerepét a háború lezárásában
Európa teljes mértékben támogatja a gázai háborút lezáró béketervet.
Orbán Balázs: A miniszterelnök meghívásával Magyarország külpolitikai súlyát ismeri el a világ
Orbán Viktort Trump hívta meg a találkozóra.
Szabadok az izraeli túszok, véget ért a szenvedésük + videó
A Hamász már nem tart fogva egyetlen túszt sem.