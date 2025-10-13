Trump: Ez egy új kezdet + videó

Ez nagy megtiszteltetés számomra, egy nagyszerű és gyönyörű nap. Egy új kezdet

– közölte Trump.

Az elnök a Kneszetben újságíróknak nyilatkozva igennel válaszolt arra a kérdésre, hogy véget ért-e a gázai háború. „Ez egy nagyszerű nap” – mondta, hozzátéve, hogy „ez egy teljesen új kezdet, és szerintem még soha nem volt ehhez hasonló esemény” – számolt be róla a Times of Israel.

Trump hangsúlyozta az utcákon tapasztalható örömöt és szeretetet is

Az utcákon uralkodó szeretet egyszerűen hihetetlen. Ez egy nagyszerű nap volt

– mondta.

A Hamásszal kapcsolatban az elnök világossá tette, hogy ragaszkodik a megállapodás betartásához. „Betartják” – válaszolta arra a kérdésre, hogy mi történik, ha a fegyverszünetet nem tartanák be. A gázai túszokról Trump úgy nyilatkozott: „Nagyon örülünk nekik. Boldogok lesznek, és csodálatos életük lesz. Nagyon bátrak voltak” – tette hozzá.

Trump beszédének megtartására a Kneszetben a következőkben kerül sor.

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök hétfőn megérkezett Izraelbe (Fotó: AFP)