Von der Leyen is méltatta Trump szerepét a háború lezárásában

Von der Leyen közleménye szerint az izraeli túszok hazatérése a családok számára a tiszta öröm pillanata, és megkönnyebbülés az egész világ számára. Hozzátette: ez azt jelenti, hogy új fejezet kezdődhet.

Fotó: AFP

A bizottsági elnök méltatta az Egyesült Államok, Katar, Egyiptom és Törökország közvetítésével zajló hétfői Sarm es-Sejk-i tárgyalásokat, és történelmi mérföldkőnek nevezte a háborút lezáró egyezményt.

Von der Leyen hangsúlyozta: az Európai Unió kész támogatni a Palesztin Hatóság kormányzási reformjait, aktív szerepet vállal a palesztin adományozói csoportban, valamint uniós forrásokkal segíti Gáza újjáépítését.