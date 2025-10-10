Trump a béke elnöke

Az izraeli kormány pénteken ratifikálta a tűzszüneti megállapodást a palesztin Hamász szervezettel, ami lehetővé teszi a gázai harcok felfüggesztését 24 órán belül, és az izraeli túszok szabadon engedését 72 órán belül ezt követően.

Trump béketeremtése még nem mindenhol zárult le

Az orosz–ukrán háború kérdésében Trump többször is kijelentette, hogy „napok alatt békét hozna”, ám a tárgyalások eddig csak korlátozott eredményt hoztak.

Trump Alaszkában találkozott Putyin orosz elnökkel, s a kulisszák mögötti egyeztetések azóta is folynak, de Moszkva és Kijev között még nem jött létre átfogó, mindkét fél által elfogadott és ratifikált békeszerződés.

Trump mellett Orbán Viktor is a béketeremtés fontosságát hangsúlyozza

Donald Trump újbóli győzelme 2024-ben Orbán Viktor számára nem pusztán amerikai belpolitikai fordulatot jelentett, hanem egy olyan külföldi szövetséges megjelenését is, aki sokak szemében a béke esélyét hozta el.

Orbán Viktor miniszterelnök Donald Trump birtokán a floridai Palm Beachen található Mar-a-Lago-ban (Fotó: X/AFP)

Trump hivatalba lépése és Orbán Viktorhoz fűződő kapcsolata abban is változást jelez, hogy a béke azóta gyakrabban kerül előtérbe nem csak Magyarország, de a nemzetközi közbeszéd szintjén is. Brüsszel és Kijev nyugati szövetségeseinek háborúpárti álláspontjával szemben Orbán Viktor és Trump narratívája a tárgyalások, a stabilitás és a háború eszkalációjának elkerülése mellett áll.

Donald Trump második elnökségének első hónapjai egyértelműen aktívabb diplomáciát hoztak, mint amilyet sokan vártak. Az amerikai elnök bebizonyította, hogy a kompromisszumra épülő, nemzetállami érdekeket előtérbe helyező politika képes eredményeket hozni ott is, ahol a korábbi nemzetközi kísérletek kudarcot vallottak.

Trump tehát 2025-ben nemcsak belpolitikailag tért vissza a hatalomba, hanem külpolitikailag is új fejezetet nyitott: egy olyan korszakot, amelyben az amerikai diplomácia ismét a béke – nem pedig a háború – erejét kívánja megmutatni.