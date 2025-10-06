Esély a békére? Megkezdődnek a tárgyalások Gázáról Egyiptomban

A Hamász visszatér a tárgyalóasztalhoz

A terrorszervezet vezető tárgyalója, Halíl al-Hadzsa vasárnap este érkezett a Sarm es-Sejk-i üdülővárosba. A Hamász küldöttségének részvétele önmagában is figyelemre méltó, hiszen alig egy hónapja izraeli célzott légicsapások próbálták meg likvidálni több vezetőjét, köztük al-Hadzsát is. A támadásban fia életét vesztette, most azonban a politikus ismét tárgyalóasztalhoz ül – közvetítőkön keresztül.

A megbeszélések középpontjában a túszok és a palesztin foglyok cseréje áll.

A Hamász egyelőre nem kommentálta Trump tervének legvitatottabb elemét, a szervezet lefegyverzésének követelését, de információk szerint hajlandó lenne átadni a hatalmat, amennyiben politikailag továbbra is szerepet kaphat.

Halíl al-Hadzsa (Fotó: Képernyőkép)

Washington optimista, Berlin támogatja

Az Egyesült Államokat Trump veje, Jared Kushner, valamint a közel-keleti különmegbízott, Steve Witkoff képviseli. Trump optimistán nyilatkozott:

Nagyon pozitív tárgyalásaink voltak a Hamásszal és más országokkal is. Most mindenkinek gyorsan kell cselekednie.

A béketervet Németország is támogatja. Johann Wadephul külügyminiszter szerint „nincs jobb terv az asztalon”, és Berlin kész részt venni a humanitárius segítségnyújtásban. Friedrich Merz kancellár a német köztelevízióban megerősítette: Németország, együtt más európai államokkal, hozzájárulna Gáza újjáépítéséhez és a lakosság alapvető ellátásának biztosításához.