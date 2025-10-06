Gáza kapcsán a tárgyalások Donald Trump amerikai elnök béketervére épülnek, amelynek célja, hogy lezárja a Gázában dúló háborút, és új alapokra helyezze az izraeli–palesztin viszonyt. Az amerikai elnök az utóbbi napokban többször is sürgette a feleket, hogy még a héten jussanak eredményre, írja a Tagesschau.
Esély a békére? Megkezdődnek a tárgyalások Gázáról Egyiptomban
Két évvel a Hamász véres Izrael elleni terrortámadása után újabb kísérlet indulhat a Közel-Keleten a béke megteremtésére. Hétfőn Egyiptomban megkezdődnek az egyeztetések a Gázai övezet jövőjéről és az amerikai béketerv végrehajtásáról. A tét óriási: a fegyverszünet és a túszok szabadon bocsátása mellett a térség stabilitása is a levegőben lóg.
A béke nem várhat tovább – minden órával nő a veszélye a vérontásnak
– írta Trump a Truth Social platformon.
Gáza: Magas a tét, óvatos remények Izraelben
Izrael részéről Ron Dermer stratégiai ügyekért felelős miniszter vezeti a delegációt, a külügyminiszter, Gideon Saar azt hangsúlyozta: céljuk, hogy minél hamarabb haza tudják hozni a Gázában fogva tartott izraeli túszokat.
A megállapodás egyúttal a tűzszünetet is jelenthetné – de naivitás lenne bízni a Hamászban
– figyelmeztetett Saar, hozzátéve, hogy a Trump-adminisztrációban viszont teljes a bizalma.
A Hamász visszatér a tárgyalóasztalhoz
A terrorszervezet vezető tárgyalója, Halíl al-Hadzsa vasárnap este érkezett a Sarm es-Sejk-i üdülővárosba. A Hamász küldöttségének részvétele önmagában is figyelemre méltó, hiszen alig egy hónapja izraeli célzott légicsapások próbálták meg likvidálni több vezetőjét, köztük al-Hadzsát is. A támadásban fia életét vesztette, most azonban a politikus ismét tárgyalóasztalhoz ül – közvetítőkön keresztül.
A megbeszélések középpontjában a túszok és a palesztin foglyok cseréje áll.
A Hamász egyelőre nem kommentálta Trump tervének legvitatottabb elemét, a szervezet lefegyverzésének követelését, de információk szerint hajlandó lenne átadni a hatalmat, amennyiben politikailag továbbra is szerepet kaphat.
Washington optimista, Berlin támogatja
Az Egyesült Államokat Trump veje, Jared Kushner, valamint a közel-keleti különmegbízott, Steve Witkoff képviseli. Trump optimistán nyilatkozott:
Nagyon pozitív tárgyalásaink voltak a Hamásszal és más országokkal is. Most mindenkinek gyorsan kell cselekednie.
A béketervet Németország is támogatja. Johann Wadephul külügyminiszter szerint „nincs jobb terv az asztalon”, és Berlin kész részt venni a humanitárius segítségnyújtásban. Friedrich Merz kancellár a német köztelevízióban megerősítette: Németország, együtt más európai államokkal, hozzájárulna Gáza újjáépítéséhez és a lakosság alapvető ellátásának biztosításához.
Borítókép: Donald Trump amerikai elnök fogadta Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnököt a Fehér Házban Washingtonban, 2025. szeptember 29-én (Fotó: NurPhoto/AFP/Allison Bailey)
