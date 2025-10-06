GázavárostárgyalásIzraelHamászEgyesült Államok

Esély a békére? Megkezdődnek a tárgyalások Gázáról Egyiptomban

Két évvel a Hamász véres Izrael elleni terrortámadása után újabb kísérlet indulhat a Közel-Keleten a béke megteremtésére. Hétfőn Egyiptomban megkezdődnek az egyeztetések a Gázai övezet jövőjéről és az amerikai béketerv végrehajtásáról. A tét óriási: a fegyverszünet és a túszok szabadon bocsátása mellett a térség stabilitása is a levegőben lóg.

Szabó István
Forrás: Tagesschau2025. 10. 06. 8:25
Donald Trump amerikai elnök fogadta Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnököt a Fehér Házban Washingtonban, 2025. szeptember 29-én Fotó: Allison Bailey Forrás: NurPhoto/AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Gáza kapcsán a tárgyalások Donald Trump amerikai elnök béketervére épülnek, amelynek célja, hogy lezárja a Gázában dúló háborút, és új alapokra helyezze az izraeli–palesztin viszonyt. Az amerikai elnök az utóbbi napokban többször is sürgette a feleket, hogy még a héten jussanak eredményre, írja a Tagesschau.

Gáza
Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke (Fotó: Getty Images/AFP/Tasos Katopodis)

A béke nem várhat tovább – minden órával nő a veszélye a vérontásnak

írta Trump a Truth Social platformon.

Gáza: Magas a tét, óvatos remények Izraelben

Izrael részéről Ron Dermer stratégiai ügyekért felelős miniszter vezeti a delegációt, a külügyminiszter, Gideon Saar azt hangsúlyozta: céljuk, hogy minél hamarabb haza tudják hozni a Gázában fogva tartott izraeli túszokat.

A megállapodás egyúttal a tűzszünetet is jelenthetné – de naivitás lenne bízni a Hamászban

– figyelmeztetett Saar, hozzátéve, hogy a Trump-adminisztrációban viszont teljes a bizalma.

Israel's Foreign Minister Gideon Saar speaks to members of a bipartisan delegation of American legislators at the Foreign Ministry in Jerusalem on September 15, 2025. US Secretary of State Marco Rubio said on September 15 that Washington was steadfast in its support for its ally Israel's pursuit of the Gaza war and called for the eradication of Hamas. (Photo by DEBBIE HILL / POOL / AFP)
Gideon Saar izraeli külügyminiszter (Fotó: AFP/Debbie Hill)

A Hamász visszatér a tárgyalóasztalhoz

A terrorszervezet vezető tárgyalója, Halíl al-Hadzsa vasárnap este érkezett a Sarm es-Sejk-i üdülővárosba. A Hamász küldöttségének részvétele önmagában is figyelemre méltó, hiszen alig egy hónapja izraeli célzott légicsapások próbálták meg likvidálni több vezetőjét, köztük al-Hadzsát is. A támadásban fia életét vesztette, most azonban a politikus ismét tárgyalóasztalhoz ül – közvetítőkön keresztül.

A megbeszélések középpontjában a túszok és a palesztin foglyok cseréje áll. 

A Hamász egyelőre nem kommentálta Trump tervének legvitatottabb elemét, a szervezet lefegyverzésének követelését, de információk szerint hajlandó lenne átadni a hatalmat, amennyiben politikailag továbbra is szerepet kaphat.

Halíl al-Hadzsa (Fotó: Képernyőkép)

Washington optimista, Berlin támogatja

Az Egyesült Államokat Trump veje, Jared Kushner, valamint a közel-keleti különmegbízott, Steve Witkoff képviseli. Trump optimistán nyilatkozott:

Nagyon pozitív tárgyalásaink voltak a Hamásszal és más országokkal is. Most mindenkinek gyorsan kell cselekednie.

A béketervet Németország is támogatja. Johann Wadephul külügyminiszter szerint „nincs jobb terv az asztalon”, és Berlin kész részt venni a humanitárius segítségnyújtásban. Friedrich Merz kancellár a német köztelevízióban megerősítette: Németország, együtt más európai államokkal, hozzájárulna Gáza újjáépítéséhez és a lakosság alapvető ellátásának biztosításához.

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök fogadta Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnököt a Fehér Házban Washingtonban, 2025. szeptember 29-én (Fotó: NurPhoto/AFP/Allison Bailey) 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felföldi Zoltán
idezojelekrendszerváltás

Milyen rendszerváltásról hadoválnak itt?

Felföldi Zoltán avatarja

Sem a pártállamot, sem a Gyurcsány-rendszert, sem a katasztrofális nyugat-európai állapotokat nem kívánjuk magunknak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu