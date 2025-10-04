Rendkívüli

Óriási bejelentést tett a vállalkozásoknak Orbán Viktor + videó

HamászközleményIzraelGázai övezetháború

Kész elengedni a túszokat a Hamász

A Hamász iszlamista terrorszervezet péntek este bejelentette, kész azonnal elengedni a Gázai övezetben fogva tartott túszokat, illetve átadni az övezet feletti irányítást. A bejelentést nem sokkal az amerikai elnök hozzájuk intézett felhívása után tették közzé.

Magyar Nemzet
2025. 10. 04. 11:08
Egy Hamász támadásban több drúz fiatal meghalt Fotó: AFP
A közlemény szerint a Hamász kész kiadni az összes túszt, beleértve a már meghaltak holttesteit is, cserébe izraeli börtönökben őrzött palesztinokért, illetve leszögezték: készek azonnal, „közvetítők révén” tárgyalásokba bocsátkozni a részletekről.

Hamász
Abu Obeida (j), a Hamász fegyveres szárnyának, az Ezzedine al-Qassam Brigádoknak a szóvivője nyilatkozatot tesz Gázavárosban Fotó: MOHAMMED ABED / AFP

 

Hangsúlyozták azt is, készek átadni az övezet irányítását egy palesztinokból álló „független szakértői csoportnak”, hozzátéve, hogy a terület jövőjéről a palesztinoknak további megbeszéléseket kell tartania, amelyeken a Hamász is részt akar venni.

Leszögezték azonban azt is, hogy a Donald Trump amerikai elnök által előterjesztett húszpontos béketerv más részleteiről tovább tárgyalnának.

Trump a Truth Social közösségi médiában közzétett üzenetében üdvözölte a Hamász bejelentését, aláhúzva, hisz abban, hogy a szervezet „kész a tartós békére”, valamint felszólította Izraelt, hagyjon fel a Gázai övezet elleni légicsapásaival annak érdekében, hogy az ott fogva tartott túszokat mielőbb kihozhassák.

Már meg is kezdtük az ennek részleteivel kapcsolatos egyeztetéseket; ez nem csupán Gázáról szól, ez a régóta keresett béke a Közel-Keleten

 – szögezte le.

Az izraeli miniszterelnöki iroda közleményében aláhúzták, továbbra is teljes mértékben együttműködnek az amerikai elnökkel a háború lezárása érdekében, a zsidó állam által lefektetett alapelvek jegyében, amelyek egybecsengenek Trump elképzeléseivel.

A Hamász közleményét üdvözölte Friedrich Merz német kancellár, Keir Starmer brit miniszterelnök és Emmanuel Macron francia elnök, valamint a gázai háborúban közvetítőként fellépő Katar és Egyiptom is.

António Guterres ENSZ-főtitkár felszólította a konfliktusban részt vevő feleket,

ragadják meg az alkalmat, hogy véget vessenek a tragédiának.

 Trump nem sokkal a Hamász bejelentése előtt azt mondta, vasárnap estig adott határidőt a terrorszervezetnek, hogy elfogadja a gázai övezeti konfliktus rendezésére irányuló amerikai béketervet. „Ha ez az utolsó esély nem vezet megállapodáshoz, olyan pusztítás sújtja a Hamászt, amilyet még soha senki nem látott” – jelentette ki a Truth Social platformon.

Karoline Leavitt sajtótitkár péntek délután a Fehér Házban tartott tájékoztatóján kijelentette, hogy a megállapodás elutasításának következményei „nagyon súlyosak” lennének a Hamász számára.

Azt hiszem, az egész világnak hangosan és világosan kellene hallania az Egyesült Államok elnökét

– fogalmazott Leavitt, hozzátéve:

A Hamásznak lehetősége van elfogadni ezt a tervet, és békés és virágzó módon előrelépni a régióban. Ha nem teszik meg, a következmények sajnos nagyon tragikusak lesznek.

Az izraeli hadsereg 2023. október 7-e után indított hadjáratot Gázában, válaszul a Hamász támadására, amelyben ezerkétszáz izraeli életét vesztette és kétszázötvenegy embert túszul ejtettek.

Izrael offenzívát folytat Gáza városában, szigorítja az ostromot, és a lakosságot evakuálásra szólította fel egy kijelölt déli övezetbe. Ennek ellenére százezrek maradtak a városban. A védelmi miniszter kijelentette: akik ott maradnak, azokat terroristának vagy a terrorizmus támogatóinak tekintik  – írja a BBC.

Borítókép: Egy Hamász támadásban több drúz fiatal meghalt (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Borbély Zsolt Attila
idezojelekDobrev Klára

Vegytiszta nemzetárulás

Borbély Zsolt Attila avatarja

Oldódjon fel a magyar szuverenitás egy emberellenes államszövetségben?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

