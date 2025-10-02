Szerdán Berlinben három férfit vettek őrizetbe, akiket azzal gyanúsítanak, hogy lőfegyvereket szereztek a Hamász nevű militáns szervezetnek, hogy azokkal Németországban izraeli vagy zsidó célpontok ellen kövessenek el merényleteket – közölték a szövetségi ügyészek, írja az Origo.
Hamász-merényletet készítettek elő Németországban
A német rendőrség három férfit vett őrizetbe, akiket a Hamászhoz köthető támadások előkészítésével gyanúsítanak. A hatóságok szerint egy külföldi terrorszervezet tagjaiként merényletekre készültek.
A gyanúsítottakat – akiket a helyi adatvédelmi előírások miatt csak Abed Al G. és Ahmad I. német állampolgárként, valamint Wael F. M. libanoni származású férfiként neveztek meg – az ügyészség szerint a Hamász „külföldi végrehajtóiként” működtek.
A vádak között szerepel a külföldi terrorszervezetben való tagság, valamint az államot veszélyeztető súlyos erőszakos cselekmény előkészítése.
A Hamász Németországban tiltott szervezet, és hivatalosan terrorszervezetként tartják nyilván. A három férfi állítólag lőfegyvereket és lőszert szerzett a merényletekhez. A rendőrség több fegyvert is lefoglalt, köztük egy AK–47-es gépkarabélyt, pisztolyokat és lőszert – közölték az ügyészek.
A Der Spiegel beszámolója szerint
a férfiakat fegyverszállítás közben fogták el, miközben a rendőrség átkutatta a lipcsei lakásokat, valamint Oberhausenben, a nyugati határ közelében lévő ingatlanokat is.
A nyomozási bírónak csütörtökön kell határoznia arról, előzetes letartóztatásba kerülnek-e a gyanúsítottak – írja a Politico.
Közleményben tagadta a Hamász palesztin terrorszervezet csütörtökön, hogy bármi köze lenne az előző nap Berlinben letartóztatott három személyhez.
Borítókép: Németország, rendőrség (Fotó: AFP)
