Hamász-merényletet készítettek elő Németországban

Germany arrests three alleged Hamas members on suspicion of plotting attacks

A gyanúsítottakat – akiket a helyi adatvédelmi előírások miatt csak Abed Al G. és Ahmad I. német állampolgárként, valamint Wael F. M. libanoni származású férfiként neveztek meg – az ügyészség szerint a Hamász „külföldi végrehajtóiként” működtek.

A vádak között szerepel a külföldi terrorszervezetben való tagság, valamint az államot veszélyeztető súlyos erőszakos cselekmény előkészítése.

A Hamász Németországban tiltott szervezet, és hivatalosan terrorszervezetként tartják nyilván. A három férfi állítólag lőfegyvereket és lőszert szerzett a merényletekhez. A rendőrség több fegyvert is lefoglalt, köztük egy AK–47-es gépkarabélyt, pisztolyokat és lőszert – közölték az ügyészek.