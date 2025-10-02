Rendkívüli

Nyomozás indulhat az álhírbotrány egyik kirobbantója ellen

HamászNémetországterrorfenyegetésmerénylet

Hamász-merényletet készítettek elő Németországban

A német rendőrség három férfit vett őrizetbe, akiket a Hamászhoz köthető támadások előkészítésével gyanúsítanak. A hatóságok szerint egy külföldi terrorszervezet tagjaiként merényletekre készültek.

Magyar Nemzet
2025. 10. 02. 8:37
Németország, rendőrség Fotó: JULIAN STRATENSCHULTE Forrás: DPA
Szerdán Berlinben három férfit vettek őrizetbe, akiket azzal gyanúsítanak, hogy lőfegyvereket szereztek a Hamász nevű militáns szervezetnek, hogy azokkal Németországban izraeli vagy zsidó célpontok ellen kövessenek el merényleteket – közölték a szövetségi ügyészek, írja az Origo.

Berlinben három férfit tartóztattak le, mert a Hamász fegyvereivel zsidó célpontok elleni merényleteket terveztek (Fotó: MICHAEL NGUYEN / NurPhoto)

A gyanúsítottakat – akiket a helyi adatvédelmi előírások miatt csak Abed Al G. és Ahmad I. német állampolgárként, valamint Wael F. M. libanoni származású férfiként neveztek meg – az ügyészség szerint a Hamász „külföldi végrehajtóiként” működtek.

A vádak között szerepel a külföldi terrorszervezetben való tagság, valamint az államot veszélyeztető súlyos erőszakos cselekmény előkészítése.

A Hamász Németországban tiltott szervezet, és hivatalosan terrorszervezetként tartják nyilván. A három férfi állítólag lőfegyvereket és lőszert szerzett a merényletekhez. A rendőrség több fegyvert is lefoglalt, köztük egy AK–47-es gépkarabélyt, pisztolyokat és lőszert – közölték az ügyészek.

A Der Spiegel beszámolója szerint 

a férfiakat fegyverszállítás közben fogták el, miközben a rendőrség átkutatta a lipcsei lakásokat, valamint Oberhausenben, a nyugati határ közelében lévő ingatlanokat is.

A nyomozási bírónak csütörtökön kell határoznia arról, előzetes letartóztatásba kerülnek-e a gyanúsítottak – írja a Politico.

Közleményben tagadta a Hamász palesztin terrorszervezet csütörtökön, hogy bármi köze lenne az előző nap Berlinben letartóztatott három személyhez.

Borítókép: Németország, rendőrség (Fotó: AFP)

Fontos híreink

