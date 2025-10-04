Dermesztő háborús pszichózis

Máthé Zsuzsa Facebook: „A háború hagymázas bűvöletében él Európa, úgy akar rendet teremteni a szomszédjában, hogy közben saját nemzetei is egyre inkább elveszítik uralmukat a rájuk bízott társadalmak felett. Egészen dermesztő az a háborús pszichózis, ami eluralkodott Európa-szerte. Mint akik amnéziába estek és elfelejtették a két világháború borzalmait, a hidegháború félelmeit és mintha szem elől veszítették volna az Európai egységesülési folyamat legfontosabb célját: egy olyan integrációt, amely elsősorban békére szövegkezett és léte fő oka, hogy meggátoljon mindenféle fegyveres konfliktust.”



