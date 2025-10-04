Rendkívüli

Orbán Viktor: Ha a hazát védjük, a családunkat védjük + videó

Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

Dermesztő háborús pszichózis

Dermesztő háborús pszichózis

Máthé Zsuzsa
2025. 10. 04. 7:31
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Máthé Zsuzsa Facebook: „A háború hagymázas bűvöletében  él Európa, úgy akar rendet teremteni a szomszédjában, hogy közben saját nemzetei is egyre inkább elveszítik uralmukat a rájuk bízott társadalmak felett. Egészen dermesztő az a háborús pszichózis, ami eluralkodott Európa-szerte. Mint akik amnéziába estek és elfelejtették a két világháború borzalmait, a hidegháború félelmeit és mintha szem elől veszítették volna az Európai egységesülési folyamat legfontosabb célját: egy olyan integrációt, amely elsősorban békére szövegkezett és léte fő oka, hogy meggátoljon mindenféle fegyveres konfliktust.” 


 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Borbély Zsolt Attila
idezojelekDobrev Klára

Vegytiszta nemzetárulás

Borbély Zsolt Attila avatarja

Oldódjon fel a magyar szuverenitás egy emberellenes államszövetségben?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.