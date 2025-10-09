Donald Trump: Az egész világ megmozdult a béke érdekében

Az amerikai elnök a kabinetmegbeszélésen bővebben is beszélt a közel-keleti konfliktus lezáró megegyezés részleteiről. Donald Trump elnök szerint az Irán elleni támadás lefektette a béke megteremtésének alapjait.

Donald Trump szerint rengeteg ország munkája van a közel-keleti megegyezés mögött

Fotó: JIM WATSON/AFP

Donald Trump szerint hihetetlen eredmény, hogy sikerül megállapodást elérni egy olyan konfliktus lezárásáról, amiről mindenki azt gondolta, hogy lezárhatatlan. Mint mondta, természetesen a legfontosabb eredmény, hogy a fogvatartottak hazatérhetnek, egyúttal pedig megköszönte minden érintett országnak a közreműködését.