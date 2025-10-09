Rendkívüli

Orbán Viktor hamarosan interjút ad, nálunk élőben követheti + videó

Donald Trump: Az egész világ megmozdult a béke érdekében

Az amerikai elnök kabinetmegbeszélést tartott, ahol részleteket is elárult a közel-keleti konfliktus lezárásának folyamatáról. Donald Trump szerint az egész világ megdolgozott ezért a békéért, ami véleménye szerint tartós lesz.

Magyar Nemzet
2025. 10. 09. 19:08
Fotó: JIM WATSON Forrás: AFP
Az amerikai elnök a kabinetmegbeszélésen bővebben is beszélt a közel-keleti konfliktus lezáró megegyezés részleteiről. Donald Trump elnök szerint az Irán elleni támadás lefektette a béke megteremtésének alapjait. 

Donald Trump szerint rengeteg ország munkája van a közel–keleti megegyezés mögött
Donald Trump szerint rengeteg ország munkája van a közel-keleti megegyezés mögött 
Fotó: JIM WATSON/AFP

Donald Trump szerint hihetetlen eredmény, hogy sikerül megállapodást elérni egy olyan konfliktus lezárásáról, amiről mindenki azt gondolta, hogy lezárhatatlan. Mint mondta, természetesen a legfontosabb eredmény, hogy a fogvatartottak hazatérhetnek, egyúttal pedig megköszönte minden érintett országnak a közreműködését. 

Trump hangsúlyozta, hogy az egész világ összefogott azért, hogy ez a béke létrejöhessen. 

Egyúttal arról is beszélt, hogy szükséges volt az Irán elleni támadás ahhoz, hogy a béke létrejöhessen. 

Szerintem a júniusi támadás nagyon fontos volt Irán ellen, mert tegyük fel, hogy ez nem történt meg, valószínűleg mostanra Irán már rendelkezne atomfegyverrel, számos atomfegyverrel, ezért még ha alá is írnánk egy megállapodást, nagy sötét felhő lenne felette

– fogalmazott az elnök. 

Trump egyúttal elárulta: hamarosan lesz egy hivatalos aláírási ceremónia is Egyiptomban, és hangsúlyozta: rengeteg ország fog megmozdulni a Gázai övezet újjáépítése érdekében, a béke pedig mindenképpen tartós lesz. 

Borírókép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

