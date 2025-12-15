Rendkívüli

Magyar származású idős asszony, és holokauszt-túlélő is van a terrortámadás áldozatai között

andrej babisanocseh

Kinevezte az Andrej Babis vezette új kormány minisztereit a cseh államfő

Kinevezte az Andrej Babis vezette új cseh kormány minisztereit hétfőn Prágában Petr Pavel cseh köztársasági elnök.

Magyar Nemzet
2025. 12. 15. 10:56
Andrej Babis Fotó: MICHAL CIZEK Forrás: AFP
Az új kormánykoalíciót az októberi képviselőházi választásokon győztes Elégedetlen Polgárok Akciója (ANO), a Szabadság és Közvetlen Demokrácia (SPD) mozgalom, valamint az Autósok pártja alkotja. Babisnak összesen négy miniszterelnök-helyettese lesz, arról, hogy melyikük lesz az első helyettes, a kormány hétfő délelőtti első ülésén hoznak döntést. 

Andrej Babis négy év után tér vissza a cseh kormányfői posztra Fotó: MICHAL CIZEK / AFP
Andrej Babis négy év után tér vissza a cseh kormányfői posztra  Fotó: MICHAL CIZEK / AFP

Az ANO nyolc, az Autósok négy minisztériumot fog irányítani, míg az SPD három tárcát vezet. 

A külügyminiszter élére kinevezett Petr Macinka (Autósok) ideiglenesen a környezetvédelmi tárca irányítását is megkapta. A szlovák származású Andrej Babis négy év után tér vissza a cseh kormányfői posztra. A kormányoldalnak a 200 tagú parlamenti alsóházban 108 képviselője van. A kormányprogramról január 13-án szavaz majd a parlamenti alsóház. Petr Pavel múlt kedden nevezte ki kormányfővé Andrej Babist, aki kinevezése után azonnal letette az alkotmány által előírt esküt.

Borítókép: Andrej Babis (Fotó: AFP)

 

