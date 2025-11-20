Rendkívüli

Hiába szabadult volna, börtönben marad az ukrán kémbotrány kulcsfigurája

nemzeti konzultációUkrajnaháború

Ha nem akarja, hogy az ukrán háborús maffia nyúlja le a magyarok pénzét, töltse ki a nemzeti konzultációt! + videó

Brüsszel eddig is milliárdokat költött már el Ukrajnára és a háborúra az európai emberek pénzéből – emlékeztetett Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2025. 11. 20. 12:18
– Ha nem akarja, hogy az ukrán háborús maffia nyúlja le a magyarok pénzét, töltse ki a nemzeti konzultációt! – kéri a Magyarország Kormánya Facebook-oldalára feltöltött videójában Hidvéghi Balázs. 

Budapest, 2025. november 17. Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára azonnali kérdésre válaszol az Országgyűlés plenáris ülésén 2025. november 17-én. MTI/Kovács Attila
Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára (Fotó: MTI/Kovács Attila)

A Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára emlékeztetett: brutális korrupciós botrány robbant ki Ukrajnában. Kiderült, hogy Zelenszkij miniszterei és barátai egy egész ukrán háborús maffiát működtettek, amely euromilliárdokat nyúlt le. Közben ukrán emberek ezrei halnak meg a háborúban, és milliók szenvednek. Ezt a háborút mára szinte kizárólag Brüsszel pénzeli, miközben az ukrán háborús maffia aranyéletet él belőle.

Brüsszel eddig is milliárdokat költött már el Ukrajnára és a háborúra az európai emberek pénzéből. Most pedig még többet akar. Ursula von der Leyen, a brüsszeli bizottság elnöke levelet írt minden miniszterelnöknek, hogy adjunk még több pénzt Ukrajnának. Most épp potom 135 milliárd eurót kérnek. Mindezt teszik úgy, hogy mára az egész világ tudja, ezek a pénzek az ukrán háborús maffiához kerülnek, akik luxusban élnek és aranyvécéken trónolnak – tette hozzá a politikus. 

Mint ismert, Brüsszel nemcsak pénzt kér, de adóemeléseket és megszorításokat is elvár, hogy még több pénzt hajthasson be a háborúra. Magyarország erre eddig mindig nemet mondott, de Brüsszel és az itthoni bábjai el akarják venni a magyaroktól a családi adókedvezményeket, az anyák adómentességét, megszüntetnék a rezsicsökkentést és brutálisan megemelnék a családok és a vállalkozások adóját, sőt még a nyugdíjakat is megadóztatnák. 

Hidvéghi Balázs kiemelte: 

Éppen ezért indítottuk el a nemzeti konzultációt, hogy tiltakozzunk az adóemelések ellen. Most pedig még a korábbinál is nyomósabb okunk van erre. Tehát, ha ön nem akarja, hogy az ukrán háborús maffia nyúlja le a magyarok pénzét, akkor töltse ki a nemzeti konzultációt. A konzultáció már online is elérhető és egy-két perc alatt kitölthető.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen (Fotó: Yves Herman/Pool/AFP)


