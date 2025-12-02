Szalay-Bobrovniczky Kristóf: A Tisza veszélyt jelent a magyar emberek biztonságára

A magyar emberek biztonságát az szolgálja, ha a jelenlegi kormány fogja a választások után tovább vinni az ország vezetését, a Tisza Párt veszélyt jelent erre a biztonságra - hangsúlyozta a honvédelmi miniszter kedden Budapesten.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf (Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Ujvári Sándor)

Szalay-Bobrovniczky Kristóf a kormánypártok országjárásának XX. kerületi állomásán, a fórum előtt újságíróknak elmondta, örömmel tesz eleget Földesi Gyula, a Fidesz országgyűlési képviselője, a párt választókerületi elnöke meghívásának, hogy a beszéljen a háború és béke kérdéséről, a kormánypártok által indított aláírásgyűjtés fontosságáról. Mint mondta,

a kormánypártok azért indítottak aláírásgyűjtést, hogy megállítsák Brüsszel háborús terveit.

Emlékeztetett rá: Magyarország a háború kitörése óta azon az állásponton van, hogy a háborúnak ki sem lett volna szabad törnie, nincs katonai megoldása a frontvonalon és csak diplomáciai úton érhető el a béke.

Márpedig a békét a lehető leghamarabb el kell érni, mert ameddig egy fegyveres, nyílt konfliktus áll fenn, addig a szándékos vagy vétlen eszkaláció veszélye nagy és folyamatosan nő – emelte ki, hozzátéve, hogy a háború emellett oly mértékben bénítja meg Európa gazdaságát és a jövőnket, hogy annak azonnal véget kell vetni.