Szalay-Bobrovniczky Kristóf: A Tisza veszélyt jelent a magyar emberek biztonságára

A háború emellett oly mértékben bénítja meg Európa gazdaságát és a jövőnket, hogy annak azonnal véget kell vetni.

2025. 12. 02. 19:23
Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter Fotó: Krizsán Csaba Forrás: MTI Fotószerkesztõség
A magyar emberek biztonságát az szolgálja, ha a jelenlegi kormány fogja a választások után tovább vinni az ország vezetését, a Tisza Párt veszélyt jelent erre a biztonságra - hangsúlyozta a honvédelmi miniszter kedden Budapesten.

Kecskemét, 2025. november 21. Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter beszédet mond a Magyar Honvédség vitéz Szentgyörgyi Dezső 101. Repülődandár kecskeméti bázisán, ahová megérkezett a második magyar KC-390 Millennium katonai szállítórepülőgép 2025. november 21-én. MTI/Ujvári Sándor
Szalay-Bobrovniczky Kristóf (Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Ujvári Sándor)

Szalay-Bobrovniczky Kristóf a kormánypártok országjárásának XX. kerületi állomásán, a fórum előtt újságíróknak elmondta, örömmel tesz eleget Földesi Gyula, a Fidesz országgyűlési képviselője, a párt választókerületi elnöke meghívásának, hogy a beszéljen a háború és béke kérdéséről, a kormánypártok által indított aláírásgyűjtés fontosságáról. Mint mondta, 

a kormánypártok azért indítottak aláírásgyűjtést, hogy megállítsák Brüsszel háborús terveit.

 

Emlékeztetett rá: Magyarország a háború kitörése óta azon az állásponton van, hogy a háborúnak ki sem lett volna szabad törnie, nincs katonai megoldása a frontvonalon és csak diplomáciai úton érhető el a béke.

Márpedig a békét a lehető leghamarabb el kell érni, mert ameddig egy fegyveres, nyílt konfliktus áll fenn, addig a szándékos vagy vétlen eszkaláció veszélye nagy és folyamatosan nő – emelte ki, hozzátéve, hogy a háború emellett oly mértékben bénítja meg Európa gazdaságát és a jövőnket, hogy annak azonnal véget kell vetni.

Borítókép: Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter  (Forrás: MTI/Krizsán Csaba)

                     
        
        
        

