Beszámolt a honvédelmi miniszter – Magyarország továbbra is a béke oldalán áll

A parlament honvédelmi bizottságának a tagjai nyílt ülésen hallgatták meg Szalay-Bobrovniczky Kristóf éves beszámolóját. A honvédelmi miniszter az idén végzett munkáról elmondta: a jelenlegi választási ciklusban a rendszerváltás óta történt legeredményesebb munkát zárják le. A tárcavezető mindenkinek megköszönte, hogy a magyar haderőfejlesztés sikeresen megvalósult.

Szalay-Bobrovnizcky Kristóf honvédelmi miniszter (Fotó: Ladóczki Balázs)

A biztonsági környezet kapcsán kiemelte, hogy Magyarország volt az, amelyik az ukrajnai háború kitörése után rögtön a béke mellett állt. Leszögezte, hogy csak diplomáciai úton lehet elérni a békét. Mint jelezte, az amerikai béketeremtő szándékot az Európai Unió vezetői, államai megpróbálják aláásni, és mindent megtesznek a háború folytatásáért.

Magyarország továbbra is a béke oldalán áll

– tette hozzá.

A miniszter szerint Ukrajna katonai értelemben elvesztette a háborút, majd kiemelte, hogy már egymillió felett van a háború áldozatainak a száma. Felhívta a figyelmet, hogy nem hallani az uniós kritikákat az ukrán korrupció kapcsán.

Szalay-Bobrovniczky kitért arra is, hogy

bizakodva várják az amerikai és az orosz elnök részvételével tervezett budapesti békecsúcsot.

Szerinte hazánk érdeke, hogy egy stabil biztonsági környezet alakuljon ki Európában. A Nyugat-Balkánról szólva elmondta, hogy hazánk következetesen kiáll a térség stabilitása mellett.

Magyarország megbízható NATO-tag

A tárcavezető szót ejtett arról is, hogy büszke a magyar légierő teljesítményére, ugyanis a balti légtér védelmével demonstrálták, hogy hazánk megbízható szövetséges a NATO-ban. Kiemelte, hogy hazánk beleteszi a NATO-ba, ami szükséges, ezt pedig az is bizonyítja, hogy Magyarország teljesíti a szervezet által előírt,

GDP-arányos védelmi kiadásokra vonatkozó szabályokat.

A haderőfejlesztésről Szalay-Bobrovniczky Kristóf elmondta, hogy az adja biztonságunk gerincét. Az elmúlt tíz év arról szólt, hogy új pályára kell állítani a honvédséget. Mint jelezte, az elmúlt években érkezett meg a honvédség eszközparkjának a legnagyobb része. Emellett kidolgozták azt a tervet, amely 2034-ig felvázolja a honvédség fejlesztését. A kiképzésről és gyakorlatokról elmondta, hogy a harcászatiról hadműveleti szintre emelték a honvédség képességeit. Ennek és az egész magyar haderőfejlesztésnek volt a visszaigazolása a nemrég lezajlott Adaptive Hussars 2025 hadgyakorlat.