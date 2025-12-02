Rendkívüli

Itt az újabb brüsszeli korrupciós botrány, lecsapott a rendőrség

Beszámolt a honvédelmi miniszter – Magyarország továbbra is a béke oldalán áll

Az amerikai béketeremtő szándékot az Európai Unió vezetői államai megpróbálják aláásni – fogalmazott Szalay-Bobrovniczky Kristóf az éves miniszteri meghallgatásán. A honvédelmi miniszter leszögezte, hogy Magyarország az ukrajnai háború kitörése után rögtön a béke mellett állt, és bizakodva várják a budapesti békecsúcsot.

Máté Patrik
2025. 12. 02. 13:27
Fotó: Ladóczki Balázs
A parlament honvédelmi bizottságának a tagjai nyílt ülésen hallgatták meg Szalay-Bobrovniczky Kristóf éves beszámolóját. A honvédelmi miniszter az idén végzett munkáról elmondta: a jelenlegi választási ciklusban a rendszerváltás óta történt legeredményesebb munkát zárják le. A tárcavezető mindenkinek megköszönte, hogy a magyar haderőfejlesztés sikeresen megvalósult.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter meghallgatása
Szalay-Bobrovnizcky Kristóf honvédelmi miniszter (Fotó: Ladóczki Balázs)

A biztonsági környezet kapcsán kiemelte, hogy Magyarország volt az, amelyik az ukrajnai háború kitörése után rögtön a béke mellett állt. Leszögezte, hogy csak diplomáciai úton lehet elérni a békét. Mint jelezte, az amerikai béketeremtő szándékot az Európai Unió vezetői, államai megpróbálják aláásni, és mindent megtesznek a háború folytatásáért.

Magyarország továbbra is a béke oldalán áll

– tette hozzá.

A miniszter szerint Ukrajna katonai értelemben elvesztette a háborút, majd kiemelte, hogy már egymillió felett van a háború áldozatainak a száma. Felhívta a figyelmet, hogy nem hallani az uniós kritikákat az ukrán korrupció kapcsán.

Szalay-Bobrovniczky kitért arra is, hogy 

bizakodva várják az amerikai és az orosz elnök részvételével tervezett budapesti békecsúcsot.

Szerinte hazánk érdeke, hogy egy stabil biztonsági környezet alakuljon ki Európában. A Nyugat-Balkánról szólva elmondta, hogy hazánk következetesen kiáll a térség stabilitása mellett.

 

Magyarország megbízható NATO-tag

A tárcavezető szót ejtett arról is, hogy büszke a magyar légierő teljesítményére, ugyanis a balti légtér védelmével demonstrálták, hogy hazánk megbízható szövetséges a NATO-ban. Kiemelte, hogy hazánk beleteszi a NATO-ba, ami szükséges, ezt pedig az is bizonyítja, hogy Magyarország teljesíti a szervezet által előírt,

GDP-arányos védelmi kiadásokra vonatkozó szabályokat.

A haderőfejlesztésről Szalay-Bobrovniczky Kristóf elmondta, hogy az adja biztonságunk gerincét. Az elmúlt tíz év arról szólt, hogy új pályára kell állítani a honvédséget. Mint jelezte, az elmúlt években érkezett meg a honvédség eszközparkjának a legnagyobb része. Emellett kidolgozták azt a tervet, amely 2034-ig felvázolja a honvédség fejlesztését. A kiképzésről és gyakorlatokról elmondta, hogy a harcászatiról hadműveleti szintre emelték a honvédség képességeit. Ennek és az egész magyar haderőfejlesztésnek volt a visszaigazolása a nemrég lezajlott Adaptive Hussars 2025 hadgyakorlat.

 

Anyagi megbecsültség a katonáknak

Emlékeztetett, hogy 2010 előtt a baloldal egy szociális intézménnyé züllesztette a honvédséget, és bízik venne, hogy a magyarok a következő választáson látni fogják, hogy

Magyarország biztonságának a garanciáját a mostani kormány jelenti.

A miniszter az újdörögdi balesetben megsérült hölgyet hősnek nevezte, továbbá ismertette, hogy az ügyészség jelenleg is nyomoz az ügyben. Kitért arra is, hogy a ciklus során háromszor is emelték, összesen 35-40 százalékkal a katonák illetményét. Emellett 2026 februárjában hathavi fegyverpénzhez jutnak a katonák. Leszögezte, hogy a jövőben tovább koncentrálnak az anyagi megbecsültség növelésére. A meghallgatás során Ruszin-Szendi Romulusz volt vezérkari főnök hírhedtté vált villájának a megépítését kritizálta a miniszter. A tárcavezető beszámolt róla, hogy tíz fegyelmi eljárás zajlott, miután a kecskeméti katonai repülőtéren leállított MiG–29-es vadászgépek alkatrészeit ellopták.

Tartózkodjon mindenki a politikai hisztériakeltéstől a választási kampányban, a katonákra való hivatkozástól, ami megzavarja őket munkájuk teljesítésében

– zárta expozéját Szalay-Bobrovniczky Kristóf.

 

Nincs napirenden a sorkötelezettség

Kósa Lajos, a honvédelmi bizottság fideszes elnöke a védelmi ipar kapcsán azt kérdezte a minisztertől, hogy hazánk miként kíván részt venni az uniós SAFE programban. Emellett Kósa a sorkötelezettség kapcsán is érdeklődött a tárcavezetőnél, miután az unió több országában újra bevezetik a sorkatonaságot, míg hazánkban a Tisza Párt részéről is felvetették a kérdést. 

A miniszter jól lehetőségnek nevezte a SAFE programot. A sorkatonaság kapcsán leszögezte, hogy a magyar honvédségben professzionális, jól kiképzett katonákra van szükség.

Magyarország jól van a szerződéses és a területvédelmi tartalékos rendszerével

– tette hozzá.

Novák Elődnek, a Mi Hazánk politikusának a kérdéseire a tárcavezető jelezte: miután megtapasztalta Ruszin-Szendi Romulusz vezetői képességeit és emberi hozzáállását, világossá vált, hogy nem alkalmas a vezérkari pozícióra.

Önmagáért beszél a mutatvány, amit előad

– jegyezte meg a miniszter.

Borítókép: Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter  (Fotó: Ladóczki Balázs)

 

