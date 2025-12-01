Panyi MiklósingatlanOtthon Start ProgramlakásSzalay-Bobrovniczky KristófHonvédelmi Minisztérium

Otthonteremtési támogatás a katonáknak

Két és fél hónap alatt már 22 ezer hiteligénylés indult az Otthon start programban, amely rugalmas feltételeivel a katonák számára is vonzó lehetőséget kínál. Ráadásul a jövő évtől akár egymillió forintos plusztámogatással egészülhet ki.

Magyar Nemzet
2025. 12. 01. 9:46
Magyar Honvédség Illusztráció HAON Kiss Annamarie
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Nagyon sikeres az otthonteremtési program, két és fél hónap alatt már 22 ezer hiteligénylés indult, a program jól célzott és rugalmas – közölte Panyi Miklós, a Miniszterelnökség stratégiai államtitkára, aki Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszterrel egyeztetett a program katonákat érintő előnyeiről.

A honvédek esetében ez azért is fontos, mert hivatásszakma, sok esetben a szolgálat megköveteli, hogy

időszakosan, akár több hónapra is máshol teljesítsenek szolgálatot  a katonák, viszont az Otthon start programban nincsen feltétlenül beköltözési kötelezettsége a fiatalnak.

Az államtitkár kiemelte a fiatalokat célzó toborzási kampány kapcsán, hogy a Honvédelmi Minisztérium által nyújtott lehetőségek, köztük az otthonteremtési program a katonák számára is jó kombináció, különös tekintettel arra, hogy

jövő január 1-jétől még egy egymillió forintos otthonteremtési támogatás is rendelkezésre áll a katonák számára.

Tehát aki most vásárolna ingatlant, ezt az egymillió forintot önerőként is használhatja, de a meglévő hitelekbe is beforgathatja – ismertette Panyi Miklós államtitkár.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: HAON/Kiss Annamarie)


További játékainkhoz kattintson ide!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekJog és Igazságosság

Tűpontos!

Bayer Zsolt avatarja

Úgy fog a lengyel elnök úr iderohangálni hozzánk, mint szarvas a jó kútra.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu