Otthonteremtési támogatás a katonáknak

Nagyon sikeres az otthonteremtési program, két és fél hónap alatt már 22 ezer hiteligénylés indult, a program jól célzott és rugalmas – közölte Panyi Miklós, a Miniszterelnökség stratégiai államtitkára, aki Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszterrel egyeztetett a program katonákat érintő előnyeiről.

A honvédek esetében ez azért is fontos, mert hivatásszakma, sok esetben a szolgálat megköveteli, hogy

időszakosan, akár több hónapra is máshol teljesítsenek szolgálatot a katonák, viszont az Otthon start programban nincsen feltétlenül beköltözési kötelezettsége a fiatalnak.

Az államtitkár kiemelte a fiatalokat célzó toborzási kampány kapcsán, hogy a Honvédelmi Minisztérium által nyújtott lehetőségek, köztük az otthonteremtési program a katonák számára is jó kombináció, különös tekintettel arra, hogy

jövő január 1-jétől még egy egymillió forintos otthonteremtési támogatás is rendelkezésre áll a katonák számára.

Tehát aki most vásárolna ingatlant, ezt az egymillió forintot önerőként is használhatja, de a meglévő hitelekbe is beforgathatja – ismertette Panyi Miklós államtitkár.