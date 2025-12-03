Molnár Áron esete Kapu Tiborral

Vannak a valakik és vannak a senkik. A senkik egyik legfőbb törekvése, hogy a valakik közelébe kerülve úgy csinálhassanak, mintha ők is…

Az LGT már évtizedekkel ezelőtt megénekelte e jelenség egyik szép metaforáját:

„Lehetsz fent, és lehetsz lent,

fentről lent van baj, és lentről pedig fent.

Ó, az óriás vállán törpe áll, és büszkén trombitál:

»De nagyra nőttem már!«

(…)

Míg a törpe ordibál,

mert az óriás vállán áll,

míg az óriás félreáll,

mert a törpe ordibál,

míg az őrült körbejár,

miénk ez a cirkusz,

itt mindenkire szerep vár.”

Tamási Áron szerint aki embernek hitvány, az magyarnak alkalmatlan.

Mi ne szaladjunk ennyire előre, mert bár Tamási igazsága megfellebbezhetetlen, ám a mi korunk egy törpe kor, mely emberhez méltó gondokért kiált. De hiába. Hiszen miközben széthullik körülöttünk a világunk, a törpék azt próbálják meg kitalálni, hogy fiúk-e vagy mégis inkább lányok, paradicsomszósz bajuszt rajzolnak Mona Lisa-nak, kutyajelmezbe bújva vonyítanak és hengergőznek a földön, továbbá harminc másodperces videókban fejtik ki a tescogazdaságos világmegváltásaikat.

Úgyhogy maradjunk annyiban egyelőre, miszerint aki színésznek ripacs, az politikusnak (is) hülye.

És lám, meg is érkeztünk Molnár Áronhoz. (Szegény Tamási Áron…)

Ez a ripacs – jobb híján – eldöntötte, hogy „politikus” lesz. Belép a „mindensz…risták” lelki és elmebeteg kórusába, ahol szólamvezető posztot harcol ki magának. Másképpen ugyanis nincs esélye arra, hogy észrevegyék.

És most megpróbál felállni Kapu Tibor vállára, és onnan ordibál.

S hogy mit ordibál?

Semmi újat.

A hazai törpék 2010 óta nem tudnak semmi mást ordibálni, csak hogy O1g. Továbbá minden, de minden rettenetes, elviselhetetlen, borzasztó, diktatúra van, mindenki éhen hal a jövő héten, szóval „vörös Csepel, zúgjon a hangod, Váci út felelj neki…”.

Ez és ennyi a világképük.

Ehhez tényleg fel kell állni egy óriás vállára, és onnan kell ordibálni.

„Történelmi tett, hogy feljutott az űrbe!

Kérem, hogy tegyen egy újabb történelmi lépést! Maradjon független a pártpolitikától és ne tolja a Fidesz szekerét.”