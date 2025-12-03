Molnár Áron esete Kapu Tiborral

Vannak a valakik és vannak a senkik. A senkik egyik legfőbb törekvése, hogy a valakik közelébe kerülve úgy csinálhassanak, mintha ők is…
Az LGT már évtizedekkel ezelőtt megénekelte e jelenség egyik szép metaforáját:
„Lehetsz fent, és lehetsz lent,
fentről lent van baj, és lentről pedig fent.
Ó, az óriás vállán törpe áll, és büszkén trombitál:
»De nagyra nőttem már!«
(…)
Míg a törpe ordibál,
mert az óriás vállán áll,
míg az óriás félreáll,
mert a törpe ordibál,
míg az őrült körbejár,
miénk ez a cirkusz,
itt mindenkire szerep vár.”
Tamási Áron szerint aki embernek hitvány, az magyarnak alkalmatlan.
Mi ne szaladjunk ennyire előre, mert bár Tamási igazsága megfellebbezhetetlen, ám a mi korunk egy törpe kor, mely emberhez méltó gondokért kiált. De hiába. Hiszen miközben széthullik körülöttünk a világunk, a törpék azt próbálják meg kitalálni, hogy fiúk-e vagy mégis inkább lányok, paradicsomszósz bajuszt rajzolnak Mona Lisa-nak, kutyajelmezbe bújva vonyítanak és hengergőznek a földön, továbbá harminc másodperces videókban fejtik ki a tescogazdaságos világmegváltásaikat.
Úgyhogy maradjunk annyiban egyelőre, miszerint aki színésznek ripacs, az politikusnak (is) hülye.
És lám, meg is érkeztünk Molnár Áronhoz. (Szegény Tamási Áron…)
Ez a ripacs – jobb híján – eldöntötte, hogy „politikus” lesz. Belép a „mindensz…risták” lelki és elmebeteg kórusába, ahol szólamvezető posztot harcol ki magának. Másképpen ugyanis nincs esélye arra, hogy észrevegyék.
És most megpróbál felállni Kapu Tibor vállára, és onnan ordibál.
S hogy mit ordibál?
Semmi újat.
A hazai törpék 2010 óta nem tudnak semmi mást ordibálni, csak hogy O1g. Továbbá minden, de minden rettenetes, elviselhetetlen, borzasztó, diktatúra van, mindenki éhen hal a jövő héten, szóval „vörös Csepel, zúgjon a hangod, Váci út felelj neki…”.
Ez és ennyi a világképük.
Ehhez tényleg fel kell állni egy óriás vállára, és onnan kell ordibálni.
„Történelmi tett, hogy feljutott az űrbe!
Kérem, hogy tegyen egy újabb történelmi lépést! Maradjon független a pártpolitikától és ne tolja a Fidesz szekerét.”
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!