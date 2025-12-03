Rendkívüli

Ukrán támadás: robbanás a Barátság kőolajvezetéken

Curtisről, a legismertebb senkiről szóló dokumentumfilm gyártását is támogatja az NFI

Alföldi eastern, generációs roadmovie és Curtis dokumentumfilm-gyártására szavazott meg támogatást a Nemzeti Filmintézet. A Paprika és puskapor című alkotást Karácsony Péter, a Tegnap még megvolt road movie-t Sipos Bence, míg a CURTIS – A legismertebb senki című dokumentumfilmet Béres László rendezi.

2025. 12. 03. 12:45
Forrás: TV2
A Nemzeti Filmintézet Televíziós Döntőbizottsága 120 millió forint támogatást szavazott meg a CURTIS – A legismertebb senki című dokumentumfilm gyártására – áll az NFI közeményében. 

Budapest, 2025. október 23. Curtis (Széki Attila) énekel az 1956-os forradalom és szabadságharc 69. évfordulóján rendezett ünnepi megemlékezésen az Országház előtti Kossuth Lajos téren 2025. október 23-án. MTI/Hegedüs Róbert
Curtis (Széki Attila) énekel az 1956-os forradalom és szabadságharc 69. évfordulóján rendezett ünnepi megemlékezésen az Országház előtti Kossuth Lajos téren 2025. október 23-án. Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

A Béres László, azaz Jimy J. Hollywood rendezésében készülő, karaktervezérelt alkotás Magyarország egyik legmegosztóbb rapelőadójának útját dolgozza fel, a hírnév és a személyes küzdelmek határmezsgyéjén keresztül mesél egy generáció egyik legismertebb arcáról. 

A film a hírnév mögötti embert mutatja meg: a függőséggel, veszteségekkel és önazonosság-kereséssel vívott küzdelmet, miközben végigköveti Curtis felemelkedésének és mélypontjainak állomásait. A történet egy intim, valós eseményeken alapuló portré, amely egyszerre szól a siker árnyékáról és az újrakezdés lehetőségéről.

A film rendezője, Jimy J. Hollywood régóta és közelről ismeri Curtist, első kézből látta felemelkedésének teljes ívét. Szakmai pályáját több sikeres dokumentum- és rövidfilm jellemzi, amelyekben hangsúlyosan megjelenik a karakterközpontú, valósághű történetmesélés. A forgatásra 2026 első felében kerül sor, több zenei színtérhez kötődő ikonikus helyszínen. 

A CURTIS – A legismertebb senki a Curtis Story Production gyártásában készül, bemutatója a tervek szerint 2026 harmadik negyedévében lesz. A film alapjául a rendező, Eszes-Istenes Viktor és Baksa Roxána producerek közös fejlesztésű forgatókönyve szolgál. 

 

A Curtisről szóló dokumentumfilmen kívül további két elsőfilmest is támogat a Nemzeti Filmintézet

Karácsony Péter elsőfilmes rendező és a Megafilm Service közös projektje, a Paprika és puskapor egy groteszk magyar eastern lesz, amelyben a XIX. századi alföldi puszta mitikus vadnyugattá válik. A film középpontjában egy nő szabadságvágya áll az őt elnyomni akaró férfiakkal szemben. A történet szerint egy grófkisasszony egy postakocsi utasaival – köztük egy kiégett katonával és egy buzgó orvossal – egy alföldi halászcsárdában reked a szakadó eső miatt. Ám amikor megérkezik a hírhedt betyárvezér a bandájával, a hősnőnek már csak egyetlen célja marad: épségben túlélni a pokoli éjszakát.

Mint a közleményben kifejtik, a forgatókönyvet is jegyző Karácsony Péter szándéka az, hogy a Paprika és puskapor egyszerre legyen szórakoztató, feszült, mélyen emberi és kimondottan magyar film – olyan, amely a groteszkben találja meg a maga igazságát. 

Karácsony Péter 2023-ban diplomázott a bécsi filmakadémián rendező szakon. Tanulmányai előtt és alatt számos hazai és nemzetközi produkcióban dolgozott rendezőasszisztensként, majd saját rövidfilmjeivel – a LESEN, a Vasárnapi Emberrablás és A Kis Hatalmasok – széles körű figyelmet és jelentős fesztiválsikereket ért el világszerte a budapesti Friss Hústól Los Angelesig.

A Paprika és puskapor Helmeczy Dorottya és Annus Péter producerek vezetésével készül a Nemzeti Filmintézet Inkubátor programjának 135 millió forintos gyártási támogatásával.

Szintén az Inkubátor program 135 millió forintos támogatásával készül a Forward Productions gyártásában Sipos Bence roadmovie-ja, a Tegnap még megvolt a családon belüli, generációkon átívelő kommunikáció képtelenségről. 

A Sipos Bence és Kocsányi András forgatókönyvéből készülő film főhőse egy lecsúszott rockzenész, aki céltalanul sodródik, kapcsolata a barátnőjével megfeneklett. A helyzeten az sem segít, hogy egy raliautóval megérkezik a lány zavaróan életvidám finn haverja egy közös nyaralás reményében. A pár a szakítás szélére kerül, de váratlan telefonhívás érkezik: a főhős rég látott apja hirtelen megnémult. Így a három fiatal és az apa egy kaotikus, országon átívelő útra indul, hogy megtalálják a némaság ellenszerét. Az út során minden állomás feszült, komikus és kiszámíthatatlan. 

Sipos Bence a METU-n és az ELTE-n tanult film szakon, számos rövidfilmet, videóklipet és dokumentumfilmet rendezett és vágott. Több fesztiválszerepléssel és díjjal rendelkezik, munkái között szerepel a népszerű Romokból című dokusorozat és számos saját írású rövidfilm.

A Tegnap még megvolt producere Kapin Zsolt, Kiss Jenő és Török Éva Márta, aki a film kreatív producere is egyben. A forgatás a tervek szerint 2026 nyarán indul, a filmet 2027 végén láthatja a közönség.

 

