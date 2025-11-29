Magyar sors a szlávok háborúiban

– Hogyan élte meg ön a délszláv háborút, hiszen azok közé tartozott, aki nem menekült át Magyarországra, végig helyben maradt?

– Sajnos az én nemzedékemből csak néhányan maradtunk itthon, pedig mi, az ötvenes években születettek voltunk a legnépesebbek a kilencvenes években. A társaim elmentek. Nehéz volt megúszni azokat az időket. A délvidéki magyarság egyébként a hatvanas évek közepére döbbenetes módon bepótolta a vérveszteségét, és újból elérte a félmilliós lélekszámot. 1921-ben volt az első népszámlálás itt a mi vidékünkön, az akkori Szerb–Horvát–Szlovén Királyság területén – amit 1929-től kezdtek Jugoszláviának nevezni. Akkor a szlávok már a parlamentben ölték egymást, és bennünket is megpróbáltak ellehetetleníteni, kiszorítani. Ne feledjük, az 1930-as években könyvek jelentek meg arról, hogy hogyan kell megszabadulniuk a kisebbségektől. A szerbek 1944/45-ben megszabadultak a sváboktól, egymást is irtva, több tízezer magyart öltek meg. Ezt a vérveszteséget pótolta be a mi magyarságunk. Az albánok nagyjából ugyanannyian voltak, mint mi 1921-ben: ők 450 ezren, mi 470 ezren. Mára ez a múlt: az albánok lakta Koszovóban 23 év az átlagéletkor, és ott legalább kétmillióan vannak. Ha Macedóniát, Montenegrót és a Szandzsáki részt hozzávesszük, ők már valahol a négymillió felé tartanak. Megtízszerezték magukat, mi pedig a Délvidéken a legutóbbi népszámlálás alapján talán 170 ezren lehetünk.

– Ez a teljes délvidéki magyarságra vonatkozik?

– Igen. Az én nemzedékem egy „felfiatalodott” nemzedék volt, de a délszlávok nagyon rafináltan irtották az értelmiséget, és ennek a következtében veszünk ki tulajdonképpen, mert nem alakulhatott ki az igazi értelmiségünk. Rengetegen elmenekültek, én mégis fontosnak éreztem, hogy itt maradjak a szülőföldemen.

– Hol él most?

– A nyelvhatáron, Óbecsén, Szegedtől nagyjából száz kilométernyire. Tőlünk délebbre Csúrog, Zsablya és Mozsor. Ezek azok a délvidéki települések, ahol a magyarságot kollektív bűnösnek nyilvánították, és akiket itt nem öltek meg, azokat elűzték. Csak az volt a bűnük, hogy magyarok voltak. Ne feledjük: amikor Áder János államelnök bocsánatot kért a szerbektől, a szerbek nem kértek bocsánatot a magyaroktól. A szerb kormány 2014-ben nem semmisítette meg, csak hatályon kívül helyezte a csúrogi, zsablyai és mozsori magyarok kollektív bűnösségét megállapító rendeletet. Tehát azok a magyarok, akik a magyarságuk miatt bűnösökké lettek és elűzettek, azok 2014. október 30-tól, tehát „pillanatnyilag” nem bűnösök.