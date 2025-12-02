Szellemi proletárok helyett tehetségek

A budai Szent Imre Kollégium negyedszázados jubileumát ünneplik, és ezzel kapcsolatban felavatják az egykori növendékek sorából kikerült 46 hősi halott emlékművét ― közli a Budapesti Hírlap november 24-én. Az ünnepséget egy egykori növendék, Schandl Károly földművelésügyi államtitkár nyitja meg, aki

megemlékezett arról, hogy a kereszt 25 éve került vissza az egyetemre, ugyanakkor alapította meg Glattfelder Gyula a Szent Imre Kollégiumot, hogy abban a keresztény magyar ifjúságot a jövő vezető tényezőivé neveljék.

Kifejti: „csak sajnálni tudja, hogy az ország vezető tényezői nem itt nevelkedtek, mert ebben az esetben aligha következett volna el hazánk pusztulása, amelynek gerinces intelligencia elejét tudta volna venni.” Továbbá „a volt növendékek háláját és szeretetét fejezi ki első igazgatójuk, Glattfelder püspök iránt, akinek nemcsak a magyar katolicizmus, de az egész magyar társadalom hálával tartozik, mert megmutatta, hogyan kell a magyar katolikus intelligenciát nevelni.” Glattfelder Gyula csanádi püspök beszédében hangsúlyozza: évtizedek óta nem volt rá eset,

hogy egy intézmény, amelyet nem a hivatalos Magyarország, hanem a magyar társadalom hívott életre, oly merész lendületű fejlődést mutatott volna, mint a Szent Imre Kollégium.

Hozzáteszi: „Hogy tíz év leforgása alatt semmiből két hatalmas intézet 500 egyetemi hallgatóval nőjön ki a földből, s hogy a háború szörnyű pusztításai ellenére a volt kollégisták egész serege emlegesse a legdíszesebb pozíciókban szentimrés múltját s hordozza remélhetően a szentimrés lelket, az álomnak is szép lett volna, valóságnak pedig a legnagyobb vigasztalás és a magyar keresztény társadalom életerejének és alkotóképességének kőbe és lélekbe örökített beszédes emléke.” A püspök „foglalkozott a kollégiumi gondolattal, amely nem szállót, nem kaszárnyát akar teremteni a főiskolai hallgatók részére, hanem a szülői szeretet melegét pótló olyan otthont, amely nem szellemi proletárokat nevel, hanem igaz tehetségeket segít a tudás világában érvényesüléshez. Nem az anyagi, hanem a lélek és jellem erőtényezői azok, amelyek a kollégium ifjúságát, s velük a kollégium törekvéseit célhoz vezetik.”