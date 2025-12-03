Elúsznak a juttatások: a magyar munkavállalók nagy része nem él a lehetőséggel

Azoknak a munkavállalóknak, akik szabadon dönthetnek a béren kívüli juttatásokról, minden évben – praktikusan év végén vagy a következő év elején – nyilatkozniuk kell arról, hogy az adott munkáltatónál elérhető lehetőségek közül mit és milyen mértékben szeretnének igénybe venni a meghatározott keretösszegen belül, a céges szabályoknak megfelelően.

A béren kívüli juttatások közül legtöbben a Szép-kártyát ismerik. Fotó: Shutterstock

Ennyit tudnak a juttatásokról a magyarok

Sokan ugyanakkor nincsenek teljesen tisztában azzal, milyen módon használhatják ki a lehetőségeiket, hogyan élhetnek a juttatásokkal, és miként hozhatnák ki ezekből a legtöbbet – derül ki az egy Magyarország 18–64 éves népességét reprezentáló, 1159 fő válaszai alapján összeállt felméréséből. Pedig a pénzügyi tudatosság a juttatások esetében is rendkívül fontos, szemmel is jól látható összegek múlnak azon, hogy a számunkra legmegfelelőbb lehetőséget válasszuk és azt kihasználjuk.

A felmérés eredményei szerint a munkavállalók többsége, azaz 57 százaléka a Szép-kártyát tartja a legfontosabb béren kívüli juttatásnak. Ezt 38 százalékkal az extra szabadság, 34 százalékkal a munkába járás költségtérítése és 26 százalékkal az otthoni munkavégzés lehetősége követi. A sor végén a sporteseményre adható belépőjegy és a közösségi autóhasználat végzett. Előbbit a válaszadók három, utóbbit négy százaléka gondolta fontos elemnek. Némileg árnyalja a képet, ha azt nézzük meg, milyen arányban választanak a munkavállalók egy béren kívüli juttatást, amennyiben az valóban elérhető a munkahelyükön.

A legtöbben (76 százalék) a Szép-kártyát és 61 százalék a munkába járás költségtérítését veszik igénybe, viszont alig valamivel lemaradva, a harmadik helyen, hatvan százalékkal a home office-t találjuk, ami jól mutatja, mennyire fontossá vált az otthoni munkavégzés lehetősége azokban a szakmákban és munkahelyeken, ahol erre lehetőség van.

A kutatás alapján a munkavállalók juttatásokkal kapcsolatos tudatossága és ismeretei jelentős szórást mutatnak. A többség nem érzi magát teljesen tájékozottnak a kérdésben, és a legtöbben úgy gondolják, nem elég tudatosak, nem használják ki maximálisan a lehetőségeiket a béren kívüli juttatásokkal kapcsolatban. A magukat teljesen tájékozottnak gondolók aránya 28 százalék, és csupán 19 százalék véli úgy, hogy nagyon tudatosan jár el a béren kívüli juttatások kihasználása során.

Tájékozatlanság a részletekben

A felmérésben szereplő szabályismereti kérdések alapján az is jól látszik, hogy sokan nem tudják, mely juttatásokkal jár valódi adóelőny, az adómentes kafetériaelemeket ismerők aránya húsz százalék alatti, így nem optimalizálják a választásaikat. A felmérésben szereplők 41 százaléka például nem tudta, hogy a jelenlegi szabályozás szerint az önkéntes egészség- és nyugdíjpénztári hozzájárulás után húszszázalékos adókedvezményt lehet érvényesíteni, ami évente akár 150 ezer forintot is jelenthet.