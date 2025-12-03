Rendkívüli

Ukrán támadás: robbanás a Barátság kőolajvezetéken

béren kívüli juttatásSZÉP-kártyaköltségtérítés

Elúsznak a juttatások: a magyar munkavállalók nagy része nem él a lehetőséggel

A magyar munkavállalók hamarosan újra döntenek a jövő évi béren kívüli juttatásaikról, ám még mindig rengetegen nincsenek tisztában azzal, milyen lehetőségekből választhatnak. Ezek hiányos ismerete miatt hónapról hónapra ezrek veszhetnek el, pusztán azért, mert a dolgozók nem a nekik legelőnyösebb elemeket használják ki. A juttatások egy része szinte ismeretlen a munkavállalók előtt. Mutatjuk, melyek ezek.

Magyar Nemzet
2025. 12. 03. 12:45
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Azoknak a munkavállalóknak, akik szabadon dönthetnek a béren kívüli juttatásokról, minden évben – praktikusan év végén vagy a következő év elején – nyilatkozniuk kell arról, hogy az adott munkáltatónál elérhető lehetőségek közül mit és milyen mértékben szeretnének igénybe venni a meghatározott keretösszegen belül, a céges szabályoknak megfelelően. 

juttatások
A béren kívüli juttatások közül legtöbben a Szép-kártyát ismerik. Fotó: Shutterstock

Ennyit tudnak a juttatásokról a magyarok

Sokan ugyanakkor nincsenek teljesen tisztában azzal, milyen módon használhatják ki a lehetőségeiket, hogyan élhetnek a juttatásokkal, és miként hozhatnák ki ezekből a legtöbbet – derül ki az egy Magyarország 18–64 éves népességét reprezentáló, 1159 fő válaszai alapján összeállt felméréséből. Pedig a pénzügyi tudatosság a juttatások esetében is rendkívül fontos, szemmel is jól látható összegek múlnak azon, hogy a számunkra legmegfelelőbb lehetőséget válasszuk és azt kihasználjuk.

A felmérés eredményei szerint a munkavállalók többsége, azaz 57 százaléka a Szép-kártyát tartja a legfontosabb béren kívüli juttatásnak. Ezt 38 százalékkal az extra szabadság, 34 százalékkal a munkába járás költségtérítése és 26 százalékkal az otthoni munkavégzés lehetősége követi. A sor végén a sporteseményre adható belépőjegy és a közösségi autóhasználat végzett. Előbbit a válaszadók három, utóbbit négy százaléka gondolta fontos elemnek. Némileg árnyalja a képet, ha azt nézzük meg, milyen arányban választanak a munkavállalók egy béren kívüli juttatást, amennyiben az valóban elérhető a munkahelyükön. 

A legtöbben (76 százalék) a Szép-kártyát és 61 százalék a munkába járás költségtérítését veszik igénybe, viszont alig valamivel lemaradva, a harmadik helyen, hatvan százalékkal a home office-t találjuk, ami jól mutatja, mennyire fontossá vált az otthoni munkavégzés lehetősége azokban a szakmákban és munkahelyeken, ahol erre lehetőség van.

A kutatás alapján a munkavállalók juttatásokkal kapcsolatos tudatossága és ismeretei jelentős szórást mutatnak. A többség nem érzi magát teljesen tájékozottnak a kérdésben, és a legtöbben úgy gondolják, nem elég tudatosak, nem használják ki maximálisan a lehetőségeiket a béren kívüli juttatásokkal kapcsolatban. A magukat teljesen tájékozottnak gondolók aránya 28 százalék, és csupán 19 százalék véli úgy, hogy nagyon tudatosan jár el a béren kívüli juttatások kihasználása során. 

 

Tájékozatlanság a részletekben

A felmérésben szereplő szabályismereti kérdések alapján az is jól látszik, hogy sokan nem tudják, mely juttatásokkal jár valódi adóelőny, az adómentes kafetériaelemeket ismerők aránya húsz százalék alatti, így nem optimalizálják a választásaikat. A felmérésben szereplők 41 százaléka például nem tudta, hogy a jelenlegi szabályozás szerint az önkéntes egészség- és nyugdíjpénztári hozzájárulás után húszszázalékos adókedvezményt lehet érvényesíteni, ami évente akár 150 ezer forintot is jelenthet. 

Minden második foglalkoztatott, 54 százalék úgy gondolja, a Szép-kártya adómentes juttatás, pedig valójában nem az. Az otthoni munkavégzés költségtérítésének adómentességéről pedig csupán 17 százalék hallott, pedig ez azt jelenti, hogy utóbbi akár havonta több ezer forinttal is kedvezőbb lehet.

A különböző életkorú és élethelyzetű kollégáknak más-más béren kívüli juttatás lehet előnyös, ezért egy jól kialakított juttatási rendszer a munkavállalók motiválása és hosszú távú elköteleződésük fenntartása mellett hozzájárul a pénzügyi egészségük kialakításához és megőrzéséhez is

– mondta el Mihók Krisztina, a felmérést megrendelő Erste HR vezetője. Az Erste ezért juttatási programjának részeként működő lojalitás programját is úgy állította össze, hogy az rugalmas, több elemében is szabadon variálható legyen. A pénzintézet az első „mérföldkőnél” egészségbiztosítással támogatja a munkavállalókat, ez minden további lépcsőnél száz-százezer forint értékű juttatással bővíthető a kollégák egyéni választása alapján, ami a kiteljesedésüket, jóllétüket szolgálja.

Így növekszik a juttatások összege a minimálbér emelkedésével

Január elsejével lép életbe a legkisebb keresetekről szóló megállapodás, ami az egyéb juttatások összegére is hatással van. Utóbbiak ugyanis a minimálbér összegéhez kapcsolódnak, azzal együtt változnak.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekönvédelem

Az apáé az erkölcsi győzelem!

Bayer Zsolt avatarja

Az önvédelemnél már csak egy fontosabb, szentebb és elidegeníthetetlenebb joga van az embernek: megvédeni a gyerekeit.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.