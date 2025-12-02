Így növekszik a juttatások összege a minimálbér emelkedésével

A munkavállalók szempontjából a minimálbér és a garantált bérminimum jelentősége kiemelkedő. A munkáltatók jelentős részét közvetlenül érinti valamelyik meghatározott legalacsonyabb bér összege, de azok közül, akik nem közvetlenül minimálbéren vagy bérminimumon keresnek munkavállalót azoknak is igazodniuk kell a béremeléskor a bérminimum vagy a minimálbér növekedéséhez. Elsősorban azért, hogy a vállalaton belüli bérhierarchia fennmaradjon – mondta lapunknak Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza annak kapcsán, hogy nem csupán a legkisebb keresetek mértéke változik, hanem egyes juttatások is.

A minimálbér emelésének mértéke fontos változás, mivel számos juttatás összegének megállapítása is a legkisebb kereset összegéhez kötődik

(Fotó: Teknős Miklós)

Regős Gábor kiemelte, a minimálbér az, amihez számos juttatás vagy annak felső határa kötődik – például a gyermekek születését követő pótlék. Sőt, nemcsak juttatásoknál, de adóknál, járulékoknál is van szerepe a minimálbérnek. A legjellemzőbb az, hogy az egyes juttatások meghatározására szolgál valamilyen képlet, de a juttatás maximálva van a minimálbér (vagy annak valamilyen szorzószámmal meghatározott értéke) erejéig. A gyed esetében 1,4-gyel kell szorozni a minimálbért. Más juttatások, mint a diplomás gyed (0,7-es szorzó) fix összeget jelentenek. Ennek érdekessége, hogy itt alapképzés esetén a minimálbért, míg mesterképzés esetén a garantált bérminimumot kell figyelembe venni – ennek megjelenése a különböző ellátások esetében ritka.

Regős Gábor kitért rá, hogy a gyod, azaz a gyermekek otthongondozási díja szintén a minimálbérhez kötött. Létezik olyan járulékkedvezmény is (megváltozott munkaképességűek után járó), amelynek összege szintén a minimálbérhez rögzített.

Egyes cafeteria juttatások (így a sportrendezvényre szóló jegy vagy bérlet) adott évi maximuma szintén a minimálbérhez van kötve.

Az adók, járulékok oldalán szintén vannak olyan elemek, amelyek a minimálbérhez kapcsolódnak, illetve amelyek maximumát határozzák meg a minimálbér függvényében. Az utóbbira példát jelentenek a szociális hozzájárulási adóból számított kedvezmények – ilyen a munkaerőpiacra lépők után érvényesíthető adókedvezmény és a rehabilitációs hozzájárulás. Ennek éves összege a minimálbér 9-szerese. Ugyancsak a minimálbérhez kötődik az, hogy egyszerűsített foglalkoztatás esetében a különböző területeken mennyi az egy napra fizetendő adó értéke.