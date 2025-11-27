minimálbérCzomba Sándorbérmegállapodás

Megszületett a megállapodás a jövő évi minimálbérről és garantált bérminimumról

Mutatjuk, hogy alakulnak az összegek 2026-ban.

Magyar Nemzet
2025. 11. 27. 17:55
Illusztráció Fotó: Bús Csaba Forrás: MTI Fotószerkesztőség
Megállapodtak a felek a jövő évi minimálbérről és garantált bérminimumról – erősítették meg csütörtök délután a Világgazdaságnak az érintettek. 

A megállapodás értelmében 

a minimálbér 2026. január elsejével a jelenlegi 290 800 forintról 11 százalékkal, bruttó 322 800 forintra, a szakmunkás-bérminimum pedig az idei 348 800 forintról 7 százalékkal, bruttó 373 200 ezer forintra emelkedik.

A Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumára (VKF) szerdán került sor, itt mr nagyon közel kerültek az álláspontok a szociális partnerek között, de voltak még egyeztetésre váró pontok:

  • míg a munkáltatói oldalon a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége sokallta a 11 százalékos minimálbér-emelést, helyette 10 százalékot adott volna meg, 
  • addig a munkavállalói oldalon Magyar Szakszervezeti Szövetség szerette volna feljebb tornázni a garantált bérminimum 7 százalékos emelését 8 százalékra.

A felek ugyanakkor bizakodóak voltak a megállapodás megszületésével kapcsolatban. 

Az egyeztetések már szeptember eleje óta folytak a két oldal között. A november eleji VKF-ülés előtt azt lehetett tudni a két oldal álláspontjáról, hogy míg a munkaadói oldal 6-8 százalék, addig a munkavállalói oldal 10-12 százalékos minimálbér-emelésben gondolkodott. Czomba Sándor október 22-én úgy nyilatkozott, hogy „a kollektív bölcsesség, mint ahogy eddig is minden évben, most is működni fog”, ám elismerte: kormányzati beavatkozás nélkül valószínűleg nem tudnak olyan számadathoz közelíteni, amely mindkét félnek megfelel.

A minimálbér újratárgyalására azért van szükség, mert hiába kötöttek tavaly hároméves bérmegállapodást a munkaadók és a szakszervezetek, már tavasszal világossá vált, hogy a megállapodás fenntarthatatlan. A hároméves bérmegállapodás ugyanis 3,4 százalékos GDP-növekedésre és 3,2 százalékos inflációra épül, ehhez képest az idén a kormány számításai szerint az infláció 4,7 százalékos a GDP-bővülés pedig 0,5 százalékos lehet – idézi fel a lap.

 

