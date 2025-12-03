Újabb LMBTQ-ügy a briteknél, most a gyerekek a célkeresztben

A brit Girlguiding szervezet bejelentette, hogy ezentúl nem vesznek fel transznemű lányokat új tagként, számolt be az Origo. A szabálymódosítás hátterében a brit legfelsőbb bíróság döntése áll, amely szerint az egyenlőségi törvények a biológiai nem alapján értelmezendők, így nemi identitás alapján innentől nem vesznek fel tagokat. Korábban írtunk róla, hogy történelmi ítélet született az Egyesült Királyságban. A legfelsőbb bíróság döntése szerint a gender nem írhatja felül a biológiai nemet. A szervezet döntése új vitát indított a cserkészet, a gyermekvédelem, az emberi jogok és a transznemű gyermekek önazonossága körül az Egyesült Királyságban. Az LMBTQ- és transzjogi aktivisták pedig csalódottságukat fejezték ki a változtatások miatt – írja a BBC.

Az LMBTQ-aktivisták csalódottságukat fejezték ki, hogy transz lányok innentől nem lehetnek cserkészlányok. Fotó: FP

A Girlguiding, a brit cserkészlányok szervezete közölte:

December 2-től a transznemű gyerekek, illetve akik születéskor nem nőként lettek nyilvántartva, nem csatlakozhatnak.

A már felvett tagok esetében azonnali változás nem történik, erről további részleteket a jövő héten hoznak nyilvánosságra. Kérdés, hány transznemű lány lehet jelenleg a brit cserkészlányok között, ha a meglévő tagokat érintő információt külön kiemelte a szervezet. Az igazgatótanács hangsúlyozta, hogy a döntés nehéz szívvel született, de a jogi keretek és a gyermekvédelem miatt szükséges volt. A szervezet továbbra is támogatja a marginalizált fiatalokat, és elkötelezett az esélyegyenlőség és az emberi jogok tiszteletben tartása mellett.

A női jogi szervezetek üdvözölték a lépést, míg az LMBTQ- és transzjogi aktivisták a csalódottságukat fejezték ki amiatt, hogy egy korábban befogadó cserkészszervezet most kizárja a transz lányokat.

Borítókép: Az LMBTQ- és transzjogi aktivisták a csalódottságukat fejezték ki (Fotó: AFP)