A brüsszeli korrupciós ügyben váratlan lépést tett a rendőrség, erre senki nem számított

Újabb LMBTQ-ügy a briteknél, most a gyerekek a célkeresztben

A cserkészlányok brit szervezet bejelentette, hogy ezentúl nem fogad transznemű lányokat új tagként. A változtatás a brit legfelsőbb bíróság döntésén alapul, de a már tag transz gyerekekre nem vonatkozik. A lépés éles vitát váltott ki az LMBTQ-közösség, a gyermekvédelem és az emberi jogok területén.

Magyar Nemzet
2025. 12. 03. 11:47
Az LMBTQ és transzjogi aktivisták csalódottságukat fejezték ki Fotó: DANIEL VOGL Forrás: DPA
A brit Girlguiding szervezet bejelentette, hogy ezentúl nem vesznek fel transznemű lányokat új tagként, számolt be az Origo. A szabálymódosítás hátterében a brit legfelsőbb bíróság döntése áll, amely szerint az egyenlőségi törvények a biológiai nem alapján értelmezendők, így nemi identitás alapján innentől nem vesznek fel tagokat. Korábban írtunk róla, hogy történelmi ítélet született az Egyesült Királyságban. A legfelsőbb bíróság döntése szerint a gender nem írhatja felül a biológiai nemet. A szervezet döntése új vitát indított a cserkészet, a gyermekvédelem, az emberi jogok és a transznemű gyermekek önazonossága körül az Egyesült Királyságban. Az LMBTQ- és transzjogi aktivisták pedig csalódottságukat fejezték ki a változtatások miatt – írja a BBC.

Az LMBTQ aktivisták csalódottságukat fejezték ki, hogy transz lányok innentől nem lehetnek cserkészlányok
Az LMBTQ-aktivisták csalódottságukat fejezték ki, hogy transz lányok innentől nem lehetnek cserkészlányok. Fotó: FP

A Girlguiding, a brit cserkészlányok szervezete közölte: 

December 2-től a transznemű gyerekek, illetve akik születéskor nem nőként lettek nyilvántartva, nem csatlakozhatnak.

A már felvett tagok esetében azonnali változás nem történik, erről további részleteket a jövő héten hoznak nyilvánosságra. Kérdés, hány transznemű lány lehet jelenleg a brit cserkészlányok között, ha a meglévő tagokat érintő információt külön kiemelte a szervezet. Az igazgatótanács hangsúlyozta, hogy a döntés nehéz szívvel született, de a jogi keretek és a gyermekvédelem miatt szükséges volt. A szervezet továbbra is támogatja a marginalizált fiatalokat, és elkötelezett az esélyegyenlőség és az emberi jogok tiszteletben tartása mellett.

A női jogi szervezetek üdvözölték a lépést, míg az LMBTQ- és transzjogi aktivisták a csalódottságukat fejezték ki amiatt, hogy egy korábban befogadó cserkészszervezet most kizárja a transz lányokat.

 

Borítókép: Az LMBTQ- és transzjogi aktivisták a csalódottságukat fejezték ki (Fotó: AFP)

