Poszt-trauma

Brüsszel, Descartes és a Politico

Elvtársak, ha már hamisítotok, ügyesebben tegyétek!

Legalább a felvilágosodás hajnala óta számtani alapvetésekkel nem szokás vitatkozni. René Descartes „gondolkodom tehát vagyok” tétele azt is magával vonta, hogy az emberiég jórészt elismerte a számok kényszerítő erejét. Onnantól fogva nagyon ritkán és nagyon kevesen kérdőjelezték meg például, hogy kétszer kettő az négy. Mondhatni, hogy az iskolázottság és a műveltség fokától függetlenül.

Mára még a legősibb mesterség művelői is lelkes karteziánusokká váltak: szilárdan hisznek a mellbőség, a magasság, a súly, valamint a tarifa centikben, kilókban és forintokban megadott pontos mértékében. Brüsszel azonban még nem tart itt. A Politico nevű „lapban” ugyanis önálló életre keltek a számok: az általuk közölt közvélemény-kutatásban egy gyanús éjjel feje tetejére állt minden: a Tisza átvette a vezetést a Fidesztől, a DK pedig megtriplázta a támogatottságát.

Elvtársak, ha már hamisítotok, ügyesebben tegyétek! Azonban lehet, hogy „felvilágosult” kinti firkászok még nem is hallottak Descartesról, azért ilyen balgák. Úgy tűnik, nem ismerik a számok természetét, s meglehet: ha számonkérnék őket, akkor azzal védekeznének, hogy a számok egyszerűen elmásztak a helyükről. De leplet rá, nem akarjuk megtörni az önérzetüket! Viszont az sem járja, hogy Brüsszelben a babonák világa hódítson. Kezdjük el a személetformálást az Európai Parlamentnél. Ha már képzett, rátermett politikusból nagy hiánya van az európai baloldalnak, akkor ne bűnözőket delegáljanak Brüsszelbe.

Bayer Zsolt
Lehallgatott telefonbeszélgetés

Ursula von Der Leyen hívja telefonon Jamil Anderlinit, a Politico Europe tartalmaiért, szerkesztési stratégiájáért és működéséért felelős főszerkesztőt.

