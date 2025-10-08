Dobrev Kláravédelemmentelmi jogEurópai ParlamentMagyar Péter

Így röhög a tisztességes emberek szemébe Ilaria Salis

Ismét kettős mércét alkalmazott Brüsszel. Miközben az Európai Unió koholt vádak alapján indít eljárást hazánk ellen, addig bármi áron megvédik a bűncselekményeket elkövető EP-képviselőiket.

Magyar Nemzet
2025. 10. 08. 22:50
Ilaria Salis olasz szélsőbaloldali EP-képviselő, az Antifa tagja (Fotó: Kurucz Árpád) Fotó: Kurucz Árpád
– Így röhög minden tisztességes ember képébe ez az undorító nő. Ez ma a szürreális brüsszeli realitás. Ez a nő egy szélsőbaloldali közönséges bűnöző: Illegális lakásfoglalás, szélsőséges baloldali tüntetések szervezése, garázdaság és betörés. Ez csak Olaszországban. 2023-ban pedig, mindenki emlékszik, antifa elvtársaival együtt ártatlan magyar embereket vertek félholtra Budapest utcáin – írta közösségi oldalán Hidvéghi Balázs. 

Kiemelte,  

306 EP képviselő ezt a bűnözőt fölmentette. Sőt nem csak fölmentette, de felállva ünnepelte. Tapsoltak, virágcsokrot adtak neki. Ezt nem fogjuk elfelejteni soha!

Az Európai Parlament a tegnap és ma tartott plenáris ülésén úgy döntött, hogy nem függeszti fel Magyar Péter, Dobrev Klára és Ilaria Salis mentelmi jogát sem, noha mindhármuk esetében folyamatban lévő jogi eljárások indokolták volna a lépést. A döntés politikai vihart kavart, és sokan úgy látják, hogy Brüsszel ismét kettős mércét alkalmazott, amikor a baloldali politikusok esetében politikai szempontokat helyezett a jogiak elé.

Dobrev és Magyar esetében összeállt a nagykoalíció, Salis mentelmi joga viszont egyetlen szavazaton múlott. 

Mint ismert, az Európai Parlament baloldali többsége elutasította Magyar Péter mentelmi jogának felfüggesztését. Ennek következtében a Tisza Párt vezetője – Dobrev Klárához és Ilaria Salishoz hasonlóan – továbbra is politikai védettséget élvez. A döntés politikai alku eredménye, amely jól mutatja, hogy az Európai Parlament ideológiai alapon hoz ítéletet a Magyarországhoz kötődő ügyekben. A Tisza Párt vezetője így továbbra is mentelmi védelmet élvez, miközben a kormánypárti értékelés szerint Brüsszel a baloldali szövetségeseit próbálja megóvni az elszámoltathatóságtól.

Borítókép: Ilaria Salis olasz szélsőbaloldali EP-képviselő, az Antifa tagja (Fotó: Kurucz Árpád)

 

