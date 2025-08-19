Már a Politico is a lehetséges magyarországi csúcsról ír

Már a Politico hírportál is arról ír, hogy a Fehér Ház komolyan fontolgatja, hogy Budapesten rendezze meg a Putyin–Zelenszkij-csúcstalálkozót.

Budapestet szeretné a találkozó helyszínéül a Fehér Ház (Illusztráció, forrás: Pixabay)

A lap szerint az információt a Trump-adminisztráció egy neve elhallgatását kérő tisztségviselője és egy, a kormányzathoz közel álló forrás is megerősítette.

Az amerikai titkosszolgálat már meg is kezdte a felkészülést a Budapesten tartandó csúcstalálkozóra – írják, hozzátéve, hogy az ügynökök általában több lehetséges helyszínt is felmérnek, és a végső helyszín még változhat.

Azonban a források szerint a Fehér Ház számára Budapest az első számú opció.

Vlagyimir Putyin orosz elnök Moszkvát preferálná, míg Emmanuel Macron francia elnök Genfet javasolta ideális helyszínként. Svájc, amely a Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) tagja, még arra is hajlandó, hogy Putyin mentességet kapjon a testület által kiadott elfogatóparancs alól, amelynek értelmében le kellene tartóztatniuk, amikor az ország területére lép. Magyarország néhány héttel ezelőtt lépett ki az ICC-ből.

Ukrajna számára azonban kényes választás lenne Budapest, mivel a helyszín az 1994-es budapesti memorandum emlékét idézi a háborúban álló ország számára. Ebben a megállapodásban az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság és Oroszország garantálta Ukrajna függetlenségét, szuverenitását és határainak tiszteletben tartását, cserébe azért, hogy az ország lemondott nukleáris fegyvereiről.

Borítókép: Vlagyimir Putyin orosz, Donald Trump amerikai és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)