Rendkívüli

Irány a BL-főtábla: Varga mesteri lövése után a Qarabag fordított a Groupama Arénában – élő

BudapestVlagyimir PutyinDonald TrumpVolodimir Zelenszkij

Már a Politico is a lehetséges magyarországi csúcsról ír

Egyre több jel mutat arra, hogy tényleg a magyar főváros adhat otthont a találkozónak, amely komoly lépést jelenthet az orosz–ukrán háború lezárása felé. A Politico hírportál forrásai szerint a Fehér Ház számára Budapest az első számú opció.

Munkatársunktól
2025. 08. 19. 21:48
Vlagyimir Putyin orosz, Donald Trump amerikai és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Fotó: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Már a Politico hírportál is arról ír, hogy a Fehér Ház komolyan fontolgatja, hogy Budapesten rendezze meg a Putyin–Zelenszkij-csúcstalálkozót.

Budapestet szeretné a találkozó helyszínéül a Fehér Ház (Illusztráció, forrás: Pixabay)
Budapestet szeretné a találkozó helyszínéül a Fehér Ház (Illusztráció, forrás: Pixabay)

A lap szerint az információt a Trump-adminisztráció egy neve elhallgatását kérő tisztségviselője és egy, a kormányzathoz közel álló forrás is megerősítette.

Az amerikai titkosszolgálat már meg is kezdte a felkészülést a Budapesten tartandó csúcstalálkozóra – írják, hozzátéve, hogy az ügynökök általában több lehetséges helyszínt is felmérnek, és a végső helyszín még változhat.

Azonban a források szerint a Fehér Ház számára Budapest az első számú opció.

Vlagyimir Putyin orosz elnök Moszkvát preferálná, míg Emmanuel Macron francia elnök Genfet javasolta ideális helyszínként. Svájc, amely a Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) tagja, még arra is hajlandó, hogy Putyin mentességet kapjon a testület által kiadott elfogatóparancs alól, amelynek értelmében le kellene tartóztatniuk, amikor az ország területére lép. Magyarország néhány héttel ezelőtt lépett ki az ICC-ből.

Ukrajna számára azonban kényes választás lenne Budapest, mivel a helyszín az 1994-es budapesti memorandum emlékét idézi a háborúban álló ország számára. Ebben a megállapodásban az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság és Oroszország garantálta Ukrajna függetlenségét, szuverenitását és határainak tiszteletben tartását, cserébe azért, hogy az ország lemondott nukleáris fegyvereiről. 

Borítókép: Vlagyimir Putyin orosz, Donald Trump amerikai és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kárpáti András
idezojelekközvélemény-kutatás

A „bölcsek”, a bili és a „kisded”

Kárpáti András avatarja

Hol tart most a manipulációs kerekasztal tavaly ősz óta zajló, szégyentelen gazemberkedése?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.