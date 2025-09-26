Schmidt Máriának igaza van!

Néhány hete nagy vihart kavart Schmidt Mária kijelentése, hogy az MTA sztálinista intézmény. Jelen írásban történészként ezen állítás helytállóságát próbálom meg történeti időtávlatba helyezve megvizsgálni. Kiindulási pontként leszögezve, hogy véleményem szerint élesen el kell határolni egymástól az Akadémia természettudományi részét a társadalomtudományi résztől.

Míg a természettudományi területeken szigorú, objektív és a világ minden pontján egységes szabályok érvényesülnek, addig a társadalomtudományok erősen kitettek a mindenkori politikai hatalom ideológiai befolyásának.

Jelen írás csak az MTA társadalomtudományi területével foglalkozik.

1945-ben a Vörös Hadsereg megszállta és kirabolta Magyarországot. A szovjet szuronyok árnyékában a magyar kommunisták, élükön Sztálin legjobb magyar tanítványával, Rákosi Mátyással a következő három évben totális diktatúrát építettek ki. Az élet minden területét elfoglalták és uralmuk alá hajtották. Ez a sorsot a Magyar Tudományos Akadémia sem kerülhette el.

Az 1949. évi XXVII. törvénycikk szovjet típusú akadémiává alakította át az MTA-t. Rákosiék számos kiváló teljesítményt nyújtó akadémikust eltávolítottak, kizártak, és a helyükre saját, jóval szerényebb tudományos teljesítményt nyújtó elvtársaik közül neveztek ki újakat.

Az ideológiai alapon működő kontraszelekció mértékét jól mutatja, hogy azt a Nagy Imrét nevezték ki akadémikusnak, akinek legmagasabb magyarországi iskolai végzettsége egy lakatossegédi oklevél volt. Így működött a szelekció az 1950-es években a sztálinista MTA-n. A magyar kommunisták az átszervezés során szovjet mintára átalakították a tudományos fokozatszerzési rendszert, és bevezették az ott használt „kandidátus” és a „tudomány doktora” fokozatokat. Akadémikus pedig csak az lehetett, aki megkapta a tudomány doktora címet.

A Rákosi-diktatúrát 1956-ban felváltó Kádár-diktatúrában továbbra is a kommunista párt uralta az akadémiai világot (is). A személyi folytonosság is kimutatható. 1957-ben az az Erdei Ferenc foglalta el a MTA főtitkári székét, akinek titkos kommunistaként az 1940-es években jelentős szerepe volt a Rákosi-diktatúra kiépítésében. Kádár bizalmát meghálálta, 1959-től kezdve aktív szerepet játszott a vidék kollektivizálásában is.

Jellemző a baloldali véleménydiktatúrára, hogy az MTA falai között még napjainkban is kiváló szociológusként emlékeznek Erdei Ferencre, pedig sokkal inkább helyesebb lenne a Rákosi- és Kádár-diktatúra egyik építőjeként emlékezni rá. Mi más ez, mint a velünk élő sztálinizmus?