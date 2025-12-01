Erdély legsötétebb napja: 1918. december 1.

1918. december 1-je Erdély történetének legsötétebb napja. Ezen a napon ült össze Gyulafehérvárott a román nemzetgyűlés és kimondta, hogy Erdély, Partium, Bánság és Máramaros „románlakta földjei” egyesülnek a Román Királysággal.

Milyen események voltak a gyulafehérvári határozatok közvetlen előzményei? Ehhez a magyar történelem egy másik sötét napjához, október 31-hez kell vissza ugranunk. Ezen a napon zajlottak az őszirózsás puccs azon eseményei,

amelyek során a budapesti csürhe hatalomhoz juttatta Károlyi grófot és elvbarátait, élükön Jászi Oszkárral, míg ezzel párhuzamosan meggyilkolták az ország egyik legnagyobb államférfiját, Tisza Istvánt.

Október 31-én azonban Budapesten történt egy harmadik, később végzetes eredménnyel záruló esemény is. Budapesten az országgyűlési munkájuk miatt ott tartózkodó román politikusok a Vadászkürt étteremben megalakították a Román Nemzeti Tanácsot. De miután érzékelték, hogy testi épségük veszélyben forog a kaotikus állapotba süllyedt Budapesten, gyorsan áttették székhelyüket Aradra. A szobatudós Jászi, immár a Károlyi-kormány nemzetiségi minisztereként itt kereste fel őket és bocsátkozott tárgyalásba velük. Autonómiát ajánlott fel a románoknak, ám Iuliu Maniu, a román tárgyalódelegáció legfajsúlyosabb tagja közölte Jászival, hogy 1918 tavaszán még elfogadta volna ezt az ajánlatot, de itt és most – Aradon 1918 novemberében – édeskevés, amit Budapest kínál: a magyarországi románok csatlakozni kívánnak a román anyaországhoz.

Azt fejtegette Jászinak, hogy mivel a románok többségben vannak Erdélyben, joguk van feláldozni a csekély létszámú nemzetiségeket (értelmezésében ezek voltak az erdélyi magyarok és németek). A szócsata folytatódott: Jászi Maniu fenti érvelésére azt mondta, hogy a román politikus átvette az 1918 előtt uralmi helyzetet birtokló „letűnt magyar soviniszták” érvelésmódját. Erre Maniu És akkor mi van? típusú pökhendi választ adott. Erre Jászi nem tudott mit válaszolni, fáradtan és megszégyenülten visszavonult hotelszobájába. Tegyük hozzá, hogy 1918 előtt Jászi és Maniu harcostársak voltak az általuk sovinisztának bélyegzett magyar politikai elittel folytatott küzdelemben.