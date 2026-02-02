Hatvankilenc nap

Ha jól számolom, akkor amikor ez az írás megjelenik, még 69 nap van hátra a választásokig. Van egy szellemes hasonlat a narratívák állandó háborúja elkerülhetetlenségének szemléltetésére. Képeljük el, hogy van egy nagy 6-os (vagy 9-es?!) előttünk az aszfaltra írva, úgy, hogy nincs pont a végén. Ha valaki az egyik oldalról nézi, akkor azt mondja, 6-os, de ha a másik oldalról, akkor azt mondja, 9-es. Arról, hogy ha 69 (vagy 96?!), már nem is beszélve. Pontosabban nagyon is beszélve, mert erről szólna most ez az írás. Az emberi létezés egyik legnagyobb szellemi drámája ugyanis éppen ebben a misztériumban rejlik. Abban, hogy valóság csak egy van, de ezt az egy valóságot egymástól eltérő, sőt akár egymást teljesen kizáró értelmezési keretbe ágyazva szemléljük mi, emberek. Ahogy Oswald Spengler sokat idézet mondata állítja „Annyi világ van, ahány lény a világon”, vagyis biztosak lehetünk benne, hogy előttünk sem volt egyetlen lény sem, aki pont ilyennek látta volna a valóságot, és biztosak lehetünk benne, hogy utánunk sem lesz ilyen lény. De mivel az emberi társadalom csak egy rohamos gyorsasággal egyre komplexebbé váló együttműködési rendszerben képes létezni, így a legfőbb szellemi feladat minden emberi lény számára az, hogy miként egyeztessük mégis csak legalább annyira össze a valóságról alkotott képünket, hogy képesek legyünk az együttműködésre, vagy legalább a teljes anarchia és káosz elkerülhető legyen.

Ma minden arra utal, hogy 69 nap múlva a magyar társadalom választ. És két, egymást minden elemében kizáró valóságértelmezés között kell majd választania. Az természetes, hogy mindkét valóságértelmezés azt állítja magáról, hogy ő az „igazi”, a másik pedig „hamisítvány”, vagy még inkább leegyszerűsítve, ő a jó, a másik meg a rossz. Ráadásul az egyik régóta ismert, és az elmúlt több mint másfél évtized során folyamatosan az ő valóságértelmező ereje volt meghatározó,. míg a másik szinte a semmiből termett elő, így értelemszerűen semmiféle „referenciája” nincs és nem is lehet. A fennálló azt mondja: tudom, hogy számos hibám van, de összességében a hibáimmal együtt is én vagyok a legkisebb rossz, ezért válasszatok engem. A másik viszont azt mondja, hogy az ellenfél nem a legkisebb, hanem a legnagyobb rossz, vagyis mindennél rosszabb, így evidens, hogy aki ezzel szemben fellép, annak nem kell igazolnia magát, hisz a legnagyobb rosszhoz képest minden csak jobb lehet.