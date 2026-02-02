idezojelek
Vélemény

Hatvankilenc nap

Világrendszerváltás zajlik, így, mint minden emberi közösségnek, a magyar társadalomnak is éppen arra lenne szüksége, hogy minden eddiginél erősebb összetartó energiákkal készüljön az elkerülhetetlen megpróbáltatásokra.

Bogár László
2026. 02. 02. 5:51
Fotó: Ladóczki Balázs
Ha jól számolom, akkor amikor ez az írás megjelenik, még 69 nap van hátra a választásokig. Van egy szellemes hasonlat a narratívák állandó háborúja elkerülhetetlenségének szemléltetésére. Képeljük el, hogy van egy nagy 6-os (vagy 9-es?!) előttünk az aszfaltra írva, úgy, hogy nincs pont a végén. Ha valaki az egyik oldalról nézi, akkor azt mondja, 6-os, de ha a másik oldalról, akkor azt mondja, 9-es. Arról, hogy ha 69 (vagy 96?!), már nem is beszélve. Pontosabban nagyon is beszélve, mert erről szólna most ez az írás. Az emberi létezés egyik legnagyobb szellemi drámája ugyanis éppen ebben a misztériumban rejlik. Abban, hogy valóság csak egy van, de ezt az egy valóságot egymástól eltérő, sőt akár egymást teljesen kizáró értelmezési keretbe ágyazva szemléljük mi, emberek. Ahogy Oswald Spengler sokat idézet mondata állítja „Annyi világ van, ahány lény a világon”, vagyis biztosak lehetünk benne, hogy előttünk sem volt egyetlen lény sem, aki pont ilyennek látta volna a valóságot, és biztosak lehetünk benne, hogy utánunk sem lesz ilyen lény. De mivel az emberi társadalom csak egy rohamos gyorsasággal egyre komplexebbé váló együttműködési rendszerben képes létezni, így a legfőbb szellemi feladat minden emberi lény számára az, hogy miként egyeztessük mégis csak legalább annyira össze a valóságról alkotott képünket, hogy képesek legyünk az együttműködésre, vagy legalább a teljes anarchia és káosz elkerülhető legyen.

Ma minden arra utal, hogy 69 nap múlva a magyar társadalom választ. És két, egymást minden elemében kizáró valóságértelmezés között kell majd választania. Az természetes, hogy mindkét valóságértelmezés azt állítja magáról, hogy ő az „igazi”, a másik pedig „hamisítvány”, vagy még inkább leegyszerűsítve, ő a jó, a másik meg a rossz. Ráadásul az egyik régóta ismert, és az elmúlt több mint másfél évtized során folyamatosan az ő valóságértelmező ereje volt meghatározó,. míg a másik szinte a semmiből termett elő, így értelemszerűen semmiféle „referenciája” nincs és nem is lehet. A fennálló azt mondja: tudom, hogy számos hibám van, de összességében a hibáimmal együtt is én vagyok a legkisebb rossz, ezért válasszatok engem. A másik viszont azt mondja, hogy az ellenfél nem a legkisebb, hanem a legnagyobb rossz, vagyis mindennél rosszabb, így evidens, hogy aki ezzel szemben fellép, annak nem kell igazolnia magát, hisz a legnagyobb rosszhoz képest minden csak jobb lehet.

Talán ebből is felsejlik, hogy minden emberi közösségnek mindent meg kellene tennie azért. hogy az ilyen helyzetet elkerülje. De most már nem tudjuk elkerülni, mert benne vagyunk e helyzet kellős közepében. Itt persze „nulladik” szinten adódna a kérdés, hogy mi volt e helyzet kialakulásának „genezise”, vagyis 14 év, fölényes többséggel bíró kormányzás után miként fordulhat elő az, hogy a „semmiből” előterem egy akár fölényes győzelmet is aratni képes új erő. Érdemes lenne talán rázoomolni a kegyelmi ügy történéseire, de ezt láthatólag mindkét oldalról olyan zárak védik, amelyeken senki sem hatolhat át, így valószínűleg sohasem tudhatjuk meg, hogy mi is történt valójában. (Elgondolkodtató, hogy ebben az egy dologban úgy látszik, mindkét fél egyetért.) Azt kell azonban feltételeznünk, hogy ennek az akár a többséget is megszerezni képes erőnek ez a többsége már a nevezetes esemény előtt is megvolt, csak teljesen inaktív, „alvó” állapotban.

Az igazi kérdés tehát az, hogy ezt a saját többségének intézményesülésében egyáltalán nem bízó „alvó többséget” miként tudta egy csupán néhány hetes időszak alatt a látens létezésből egy „detonátor” segítségével felébreszteni és látványosan létezővé, vagy legalább is annak látszóvá tenni valami vagy valaki. És ez nem egy elvont elméleti kérdés, hanem a lehető leggyakorlatiasabb probléma. A helyzet ugyanis az, hogy világrendszerváltás zajlik, így, mint minden emberi közösségnek, a magyar társadalomnak is éppen arra lenne szüksége, hogy minden eddiginél erősebb összetartó energiákkal készüljön az eljövendő kikerülhetetlen megpróbáltatásokra. Mohács 500. évfordulójára emlékezve önként adódik a párhuzam, hogy miként akkor is, nem arról van-e szó, hogy globális hatalmi szándékok és e szándékokat nagy örömmel kiszolgálni kész erőket „lőtte össze” a módfelett professzionális módon felépített „detonátor” annak érdekében, hogy a magyar társadalom, akárcsak Mohács után, széthulljon és könnyű zsákmányává váljon a globális csúcsragadozóknak.

Érdekes módon a Mohács előtt tizenkét évvel véres polgárháborút „szervező hős” máig elismert személy a magyar történelmi képtárban, rendszerek jönnek-mennek, a róla elnevezett utcák és terek viszont maradnak. Juhász Ferencnek e korszakról írt eposza a Tékozló ország címet viseli, és valóban tékozló az az emberi közösség, amely képes arra, hogy az egyik oldalról 6-nak, a másik oldalról 9-nek látszó, de egy és ugyanazon közös valóság eltérő értelmezésének ürügyén „csinált” polgárháborúban engedelmesen felszámolja önmagát.

A sokszor idézett Gérecz Attila versmetaforája, amelyben a két pisztolyként egymásra fogott magyar drámai képe figyelmeztet minket az egyetlen közös valóságra, most is kísért, mint történelmünk minden nagy drámája során. Vajon mi lesz 69 nap múlva?

A szerző közgazdász

