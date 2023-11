Váratlan esélyt kapott Gulácsi Péter? Riválisa kínos potyagólt szedett be + videó

Fordulópontot hozhat lipcsei karrierjében a Bundesliga 12. fordulója. A Wolfsburg úgy győzte le hazai pályán 2-1-re az RB Leipziget, hogy a tizedik percben nagy ajándékot kapott Janis Blaswich kapustól, aki egy gyenge fejes után nem tudta megfogni a labdát, azt a saját kapujába ejtette. A Wolfsburg az így megszerzett előnyt megvédte, s végül megnyerte a meccset.

Gulácsi Péter tavaly ősszel szenvedett súlyos sérülést egy óvatlan mozdulat közben a Lipcse egyik Bajnokok Ligája-meccsén, ami után műteni kellett, s nagyjából egyéves kihagyás után a jelenlegi szezonban térhetett vissza a pályára. Ő azonban hiába volt csapatkapitány korábban, nem kapta vissza automatikusan a helyét a lipcsei kezdőben, mint hasonló helyzetben Manuel Neuer a Bayern Münchenben. Gulácsi távollétében Blaswich jól teljesített, és a magyar kapus visszatérése után is élvezte a bizalmat. Kérdés, ezen változtat-e a wolfsburgi hibája.

Janis Blaswich kínos potyagólja:

Gulácsi a felépülése óta két kupameccsen lépett pályára a Lipcsében. Szeptember végén az alacsonyabb osztályú Wiesbaden elleni 3-2-es győzelemmel tért vissza, majd a Német Kupa második fordulójában épp a Wolfsburg ellen védett legutóbb október végén. Akkor is kikapott a Lipcse 1-0-ra, de kapusszempontból micsoda különbség, hogy Gulácsi akkor a gólról nem tehetett, sőt kifejezetten jól teljesített.

Gulácsi Péter megy vagy marad?

Már olyan pletykák is szárnyra keltek, hogy a Lipcse már szabadulna a 33 éves magyar kapusától, s Gulácsi a Red Bull családon belül maradva, az Egyesült Államokba igazolhat a konszern New York-i csapatába. Német sajtóhírek szerint azonban Gulácsi nem tervezi a váltást, maradni akar, s ezt meg is teheti, elvégre a szerződése 2025 nyaráig szól.

Most eljött a harc ideje. Gulácsi kihasználhatja riválisa hibáját, legalábbis nyomást helyezhet rá. S ha az időközben a német válogatott keretébe is bekerülő Blaswich egy potyagól miatt még nem is találja magát rögtön a kispadon, egy fekete pontot biztosan kapott. Abból pedig nem kell sokat összegyűjteni, ha a volt csapatkapitány vár bevetésre mögötte.

Az Eredmények.com osztályzatai alapján a nagyot hibázó Blaswich volt a mezőny legrosszabb játékosa a meccsen:

A Lipcse másik magyarja, továbbra is maródi a szeptemberi sérülése után, bár a labdás edzéseket már elkezdte.

