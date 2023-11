Nagyszerű hír érkezett Németországból, a főszerepben Willi Orbán! + videó

Nem csoda, hogy a Lipcse is örömteli hírként osztotta meg: a rehabilitációja után újra a pályán, labdával edzett. A középső védő a csehek elleni meccsen a magyar válogatottban szenvedett térdsérülést, így szeptember óta nem léphetett pályára.

Willi Orbán fontos tagja a magyar válogatottnak. (Fotó: EPA/Andrej Cukic)

Hiányát válogatottja megsínylette: Orbánnal az első négy meccsen csak egyszer kerültünk hátrányba az Eb-selejtezőkön, és mindössze egy gólt kaptunk, ám az utolsó négy találkozón Orbán nélkül négy mérkőzésen háromszor kerültünk hátrányba, és hat gólt szedtünk be.

A válogatott korábban rendre jól záró védelme az utolsó három mérkőzésen a papíron gyengébb ellenfelekkel szemben is megingott. Litvániában 2-0-s hátrányból a döntetlen is bravúr volt, Bulgáriában egy 97. percben született öngóllal kerültük el a vereséget, Montenegró ellen pedig a két perc alatt két gólt szerző klasszisa nélkül ki is kaphattunk volna. Végül nagyobb baj nem történt, így is veretlenül lett meg a csoport első helye és az Eb-kijutás, de nagy valószínűséggel mindez nagyobb rendben lezajlott volna, ha Orbán takarít hátul.

A Lipcsének is hiányzott a csapatkapitánya, de a német klub is átvészelte az Orbán-mentes időszakot: a Bundesligában nyolc meccsen csak egyszer kapott ki, a Bajnokok Ligája csoportkörében pedig négyből háromszor nyert, a Manchester City elleni vereség Orbánnal a pályán is belefért volna.

Willi Orbán elkerülheti sorsát

Remélhetőleg ő nem jár úgy, mint a Lipcse másik magyarja, Gulácsi Péter, aki tavaly ősszel ugyancsak csapatkapitányként sérült meg, és nem kapta vissza a helyét a kezdőben, a csereszereppel pedig két választása van: megszoksz vagy megszöksz.