Megszólalt a Hamász a gázai tűzszünetről

A Hamász feltétele, hogy bármilyen megállapodás a harcok befejezésével járjon, míg Benjamin Netanjahu izraeli kormányfő többször is kijelentette, hogy a háborúnak csak akkor lehet vége, ha a Hamászt lefegyverzik és vezetőit eltávolítják Gázából, mivel nem lát garanciát arra, hogy a katonai nyomás megszűnése esetén a terroristák átadják a még életben lévő túszokat. Abu Ubaida szóvivő világossá tette, hogy ha Izrael „ismét elutasítja” az ajánlatot, „nem garantálható, hogy a Hamász később is hajlandó lesz részmegállapodásokra vagy a tíz túsz szabadon engedésére.” Netanjahu hivatala kiadott közleményében arról számolt be, hogy XIV. Leó pápa is érdeklődött a gázai tűzszüneti tárgyalások állása iránt, a kormányfő pedig elmondta:

Izrael eddig semmilyen visszajelzést nem kapott a Hamásztól.

Izraeli források szerint a háborúban és a 2023. október 7-i támadásban mintegy 1650 izraeli és külföldi állampolgár halt meg, köztük 1200-an a Hamász véres rajtaütése során a konfliktus első napján.