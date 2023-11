Szoboszlai meccseket dönthet el, de Orbán nagyon hiányzik a válogatott védelméből

Bő egy hónappal ezelőtt Németországban irigykedve elemezték válogatottjának védőmunkáját. A Spox.com német sportoldalon megjelent cikkben olyanokat írtak, hogy a magyar „a világ egyik legjobban védekező csapatává nőtte ki magát”. Arra is emlékeztettek, hogy ezt a németek tavaly a Nemzetek Ligájában a saját bőrükön is megtapasztalhatták, amikor Lipcsében 1-0-ra győzött a Rossi-csapat, s még idézték is a németek válogatottját, Jonas Hofmannt: – Soha nem volt talpalatnyi helyünk a tizenhatosukon belül. Jól mondják a magyarok, kellemetlen csapatuk van.

Ha kellett, a védekezésből is kivette a részét a válogatottban. Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

Az elmúlt két év sikereiben, amit tavaly a Nemzetek Ligájában, idén pedig az Eb-selejtezőkön ért el a magyar válogatott, a szilárd védekezés volt az alap, erre építhetett Rossi. Az utolsó három Eb-selejtezőn azonban épp ezen a pajzson keletkeztek repedések. Litvániában 2-0-s hátrányból a döntetlen is bravúr volt, Bulgáriában egy 97. percben született öngóllal kerültük el a vereséget, Montenegró ellen pedig a két perc alatt két gólt szerző Szoboszlai Dominik és az egy támadáson belül négy bravúrvédést bemutató klasszisa nélkül ki is kaphattunk volna. Hála Istennek nem így történt, és ha volt is szerencséje a csapatnak, azért keményen megdolgozott, de nem süthetjük le a szemünket, láthattuk, hogy a korábban oly stabil védelem ingataggá vált.

Egy az egyben is voltak gondok

– Nem tudtuk az ellenfelek támadóit olyan hatékonyan elosztani ezen a három meccsen, mint korábban, Litvániában például az egy az egy elleni szituációkban sem voltunk hátul olyan erősek – fogalmazott lapunknak Vanczák Vilmos, aki 2004 és 2015 között a magyar válogatott védelmének jolly jokere volt. Vanczák szerint Rossi mesternek nem volt könnyű dolga, hiszen a válogatotton végigsöprő sérüléshullám a védelmet komolyan érintette, mellett kiesése is érzékeny veszteség volt, amihez még hozzáadódott, hogy a Hoffenheimben nincsen játékban, ami érződött a válogatottban nyújtott teljesítményén.

– Egy három belső védős rendszerben az állandósság fontos tényező, és erre most nem volt lehetőség, az említett három meccsen mindig más volt a védőtrió összetétele. Ha folyton változtatni kell, az megnehezíti a munkát – vélekedett Vanczák.

Willi Orbán hiánya látványos volt

Szembetűnő volt Willi Orbán hiánya a védelemben a számok alapján is. A Lipcse védője szeptemberben a csehek elleni barátságos meccsen sérült meg, ami számára kettévágta az Eb-selejtezőket, az első négy találkozón játszott, az utolsó négyet ki kellett hagynia. Amikor Orbán a pályán volt, összesen 24 percet játszott gólhátrányban a válogatott, amikor nem állt rendelkezésre, ugyanannyi meccsen 110 percre ugrott ez a szám.

Willi Orbán szinte pótolhatatlan a nemzeti csapat számára. Fotó: MTI/Illyés Tibor

Ugyanez kicsit másként: Orbánnal négy meccsen csak egyszer kerültünk hátrányba, és mindössze egy gólt kaptunk, Orbán nélkül négy mérkőzésen háromszor kerültünk hátrányba, és hat gólt szedtünk be. – Egyértelmű, hogy Orbán vezér hátul, nagyon jól olvassa a játékot, a védelem mögé belőtt labdákat megnehezíti az ellenfélnek, és rendszeresen kisegíti a többieket – erősítette meg Vanczák.

Alternatívák: Mocsi Attila és Dárdai Márton?

Orbán szereplése a jövő nyári Eb-n remélhetőleg már nem lesz kérdés, Szalai Attila hoffenheimi helyzetén valamiképpen, akár egy téli átigazolással változtatni kellene, és például sem volt alapember a Fradiban az ősszel, ami a válogatott szempontjából nem ideális. Érdekesség, hogy a nemrég a török élvonalba igazolt, és ott a Rizesporban stabil kezdő Mocsi Attila a sérülések ellenére sem kapott lehetőséget Rossitól az elmúlt három meccsen, így még mindig vár a válogatott debütálásra.

– Valószínűleg úgy látja a kapitány, hogy neki még több időre van szüksége, hogy elsajátítsa a csapat játékát, most ezért bízhatott inkább Balogh Botondban, aki régebb óta kerettag, és a Parmában, Olaszországban futballozva talán közelebb áll hozzá Rossi elképzelése – fejtegette Vanczák. – Annak idején Szalai Attila még az U21-es válogatottban játszott, de már rendszeresen edzett Rossi csapatával az összetartásokon, nála is volt egy tanulási folyamat, és azért ballábas belső védőből eleve nem volt nagy a kínálat.

Szalai Attila nem játszik a Hoffenheimben, és ez a válogatottra is kihat. Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

Szalai alternatívája lehetne ballábas védőként a válogatottban a Herthában alapember Dárdai Márton, aki jelenleg a német U21-es válogatottat erősíti. – Bár Németországban született, biztos vagyok benne, hogy kötődik Magyarországhoz is, és erősítést jelentene a válogatottnak, vele mélyülne Rossi kerete, ezért én örülnék, ha az Eb-ig csatlakozna a csapathoz – jelentette ki Vanczák.

Szoboszlai és Sallai villanhat, de kell az erős védelem

December 2-án sorsolják a jövő évi Eb csoportjait, a magyar válogatott a második kalapból várja az ellenfeleket, amelyek valószínűleg jobb támadókkal teszik majd próbára a védelmet, mint a Litvánia, Bulgária, Montenegró hármas. Vanczák szerint ezért is lenne fontos újra a korábbi szilárd védelmet előhúzni az Eb-n.