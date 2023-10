Nyolcgólos Bayern KO, Szalai Attila pedig kétségbeejtő helyzetbe került

Nagy nap volt a mai Manuel Neuer számára, hiszen a Bayern München 37 éves kapusa 2023-ban először lépett pályára tétmeccsen, miután a katari vb után tavaly eltörte a lábát. A Duisburg akár el is ronthatta volna a kapus visszatérését, hiszen már a negyedik percben nagy esélyhez jutott: Joshua Kimmich piros lapot kapott egy lerántás miatt. Thomas Tuchel nem hagyta szó nélkül az esetet, a Bayern edzője is sárga lapos figyelmeztetésben részesült.

A Bayern München nyolcat számolt a Duisburgra. Fotó: EPA/Ronald Wittek

A Duisburg nem tudott élni a lehetőséggel, a 21. percben onnan is kiállt egy ember, sőt a 41.-ben már a Bayern került emberelőnybe, miután a vendégektől a második játékost is kiállították. Ezt követte Leroy Sané les miatt meg nem adott gólja, így bár 0-0 volt a félidő, már a Bayernnek állt a zászló az ijesztő kezdés ellenére.

A második félidőben kiütötte ellenfelét a müncheni csapat. Harry Kane három, Jamal Musiala és Sané kettő-kettő, Thomas Müller pedig egy gólt szerzett, a vége 8-0 lett. Neuer ennél szebb visszatérésről nem is álmodhatott.

Mi lesz Szalai Attila sorsa?

A Hoffenheim magyar válogatott védője, Szalai Attila a Bundesliga előző fordulójában újra kezdő volt csapatában, ám a 64. percben lecserélték. Ezután a német szaklap a Kicker azt írta, hogy Szalai „a legutóbbi meccsen sem volt meggyőző, a Fenerbahcétól hozott 12 milliós védő eddig nem tudta igazolni ezt a befektetést”.

Sajnos igaza lehet a lapnak, ugyanis Szalai most a Stuttgart ellen újra a kispadra került, és nem is állt be onnan. A Hoffenheim nélküle is 3-2-es győzelmet aratott idegenben az idény eddigi meglepetéscsapata ellen. Szalai a kilenc forduló alatt mindössze háromszor játszott, az első meccsen kezdő volt, de öngólt vétett és félidőben lecserélték. Azóta nem igazán él a bizalom iránta, ami a magyar válogatott szempontjából nem jó hír.

A Bayern jelenleg vezeti a Bundesligát 23 ponttal, a Stuttgart a harmadik, a Hoffenheim az ötödik.

Borítókép: Harry Kane triplázott a Duisburg ellen (Fotó: EPA/Ronald Wittek)