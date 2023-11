Marco Rossi ideális Eb-keretében nincs sok kérdőjel

az elmúlt években folyamatosan építgette a magyar labdarúgó-válogatott keretét, mire eljutott addig a csapatig, amely az 1986-os világbajnokság óta először egyenes ágon jutott ki világversenyre. Marco Rossi csapatában akadnak minden hazai futballszurkoló számára egyértelmű biztos pontok. és a nyolc Eb-selejtező valamennyi játékpercét pályán töltötte, de az erről sérülése miatt lemaradt vagy a sokszor lecserélt helyét sem sokan kérdőjeleznék meg az Eb-keretben. Ha kicsit mélyebben beleássuk magunkat a lehetséges keretbe, meglepően kevés kérdőjel akad – feltételezve persze az ideális helyzetet, azaz hogy egyetlen magyar futballistának sem kell sérülés miatt kihagynia a jövő nyári kontinenstornát.

Két kulcsember: Marco Rossi szövetségi kapitány és Szoboszlai Dominik, a magyar válogatott csapatkapitánya (Fotó: MTI/Kovács Tamás)

Dibusz Dénes végigvédte a selejtezőt

Azok után, hogy két Európa-bajnokságot végigült a kispadon, 2024-ben várhatóan Dibusz Dénes lesz a magyar válogatott kezdőkapusa. A Ferencváros játékosa végigvédte a teljes selejtezősorozatot, s legutóbb Montenegró ellen is bravúrokkal bizonyított.

Gulácsi Péter rutinja és válogatottbeli múltja még akkor is minden bizonnyal kerettagságot ér, ha nem véd rendszeresen a klubjában, rajta kívül Szappanos Péter, Demjén Patrik és Hegyi Krisztián volt még kerettag idén. Hegyi a biztató kezdés után kiszorult az angol harmadosztályú Stevenage kapujából, Szappanos viszont stabilan és jól véd a Paksban, ahogy Demjén is az MTK-ban. Szappanos már néhány perc erejéig bemutatkozott a válogatottban, Demjén mellett az szólhat, hogy ha Rossi hosszabb távon gondolkozik, és a két harminchárom éves kapus mellé nem egy harmadik krisztusi korút, hanem egy fiatalabbat nevezne.

Balogh Botond bizalmat kapott

A Marco Rossi által évek óta játszatott három középső védős rendszert figyelembe véve hat emberrel számolhatunk erre a posztra. Szalai Attila a selejtezősorozat valamennyi játékpercét a pályán töltötte, ahogy sérüléséig Willi Orbán is. is mind a nyolc meccsen játszott, ez az alapfelállás.

és állandó beugrók, ráadásul mellettük szól, hogy adott esetben szélső védőként is bevetheti őket Marco Rossi, aki alapból is kedveli a sokoldalú játékosokat, s azzal, hogy az UEFA visszatért a huszonhárom fős keretekhez a covid-éra után, még többet érnek az ilyen labdarúgók. A hatodik helyre Montengró ellen kaptunk erős jelzést azzal, hogy Balogh Botond kapott lehetőséget a kezdőben, míg Mocsi Attila és Szalai Gábor továbbra is vár még a bemutatkozására. Ráadásul Balogh élt is a lehetőséggel.