A svédek szórakoznak a futballistával, aki magyar válogatott lehetne

Janne Andersson azzal indokolta a kihagyását, hogy szerinte még nem áll készen, de majd az utódja biztosan örülni fog neki. Valószínűleg Nanasi is ebben bízhat, hiszen a svéd szövetségi kapitány már lemondott a posztjáról, amikor eldőlt, hogy a válogatott nem jut ki az Eb-re. Andersson utolsó mérkőzése vasárnap az észtek elleni lesz a válogatott kispadján, aztán valaki más veszi át a stafétát. Valaki (Graham Potter az egyik megerősített jelölt), akinek új csapatot kell építenie, s ebben az olyan fiatalok is szerepet kaphatnak, mint Bardghji és Nanasi.

Mi lökheti a magyar válogatott felé?

A magyar felmenőkkel rendelkező Nanasi januárban így fogalmazott: – Ha Magyarországról hívnának, akkor természetesen át kellene tekinteni a lehetőségeket, de egyelőre a svéd együttesre koncentrálok.

Ha jövő év elején az új svéd szövetségi kapitány sem számít rá, akkor új szintre léphet Nanasi és Magyarország kapcsolata. A Transfermarkt aktuálisan 4,5 millió euróra becsüli az értékét, amivel a hetedik legértékesebb magyar lenne, és most például sérülése miatt is lehetne helye keretében. Arról nem is beszélve, hogy az Eb-re már kijutott magyar válogatott jelenleg vonzóbbnak tűnik a svédnél.

Borítókép: Sebastian Nanasi jelenleg a svéd U21-es válogatottal készül (Forrás: Twitter/Svensk Fotboll)