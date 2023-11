Marco Rossi szerint vannak, akik azt kívánják, bárcsak leégnénk

Szombat délután megtartotta a sajtótájékoztatóját a magyar válogatott a Montenegró elleni vasárnapi mérkőzés előtt. A nemzeti csapat csütörtökön a Bulgária ellen idegenben egy utolsó pillanatos öngólnak köszönhetően kiharcolt 2-2-es döntetlennel már bebiztosította a kijutását a 2024-es németországi Eb-re, így az utolsó selejtezőmeccs a Puskás Arénában félig-meddig tét nélküli már. Azért csak félig-meddig, mert a csoportelsőség még nem dőlt el. az újságírói kérdéseket megelőzve magához ragadta a szót, szerette volna megmagyarázni a Bulgária elleni meccs után adott nyilatkozatának egy részletét.

A Marco Rossi vezette magyar válogatott már kijutott a 2024-es Európa-bajnokságra. Fotó: MTI/Illyés Tibor

Szófiában az Eb-kijutás okozta örömmámor közepette Rossi többek között arról is beszélt, hogy több millió magyar szereti a válogatottat, de van a nemzetnek egy olyan része is, amely nem támogatja a csapatot. Rossi most ezzel kapcsolatban a következőket mondta.

Marco Rossi: Vannak, akik a vesztünket kívánják

– A Bulgária elleni meccs után nem volt tolmács, nem az anyanyelvemen fejezhettem ki magam, és angolul olyan kifejezést használtam, ami nem tükrözte azt, amit ki akartam fejezni. Távol áll tőlem, hogy bárkinek megítéljem a gondolkodását, hiszen demokráciában élünk, de az ember látja, mi történik körülötte, ki hogyan viselkedik a mérkőzések előtt. Valamilyen szinten én is érzékelem, hogy vannak, akik azt kívánják, bár veszítenénk, bárcsak leégnénk. Mindenkinek joga van ahhoz, hogy ne támogassa a válogatottat. De az egy dolog, ha valaki nem szurkol, és az egy más minőség, ha valaki kifejezetten ellenünk szurkol. Ezt a pontosítást szerettem volna megtenni.