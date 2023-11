Szoboszlai Dominik: Mi lehetünk a nagy meglepetés az Eb-n!

előtt elsötétült a világ. A bolgárok tizenegyesből vezetést szereztek, ő pedig csak állt szinte megbénulva, nézett maga elé, és érezte, hogy kicsit elveszítette a hitét. Egy percbe is beletelt, mire magához tért, és tudta, hogy így nem lehet vége a meccsnek. Azért is rendült meg, mert a mérkőzés magyar szempontból remekül indult, minden a kezükben volt, de Szoboszlai Dominik szerint talán éppen emiatt túlságosan is megnyugodtak.

Fotó: Nemzeti Sport/Szabó Miklós

Mindez abból az interjúból derült ki, amelyet Szoboszlai Dominik az M4 Sportnak adott Telkiben, miután a válogatott visszatért Szófiából, ahol 2-2-re végzett csütörtökön Bulgáriával, és ezzel bebiztosította a helyét a jövő évi Európa-bajnokságon. Elmesélte például azt is, hogy Kerkez Milosnak három nyelven magyarázták el, ne csináljon butaságot, erre az 57. percben mégis piros lapot kapott. A házigazdák javára megítélt tizenegyest nem tartotta jogosnak, de nem reklamált, mert két sárga lapja van, a harmadikkal kitette volna saját magát a Montenegró elleni csapatból.