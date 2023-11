Marco Rossi Eb-résztvevő válogatottjának tétre megy az évzáró is

Marco Rossi az első szövetségi kapitány, aki két Európa-bajnokságra is kivezette a magyar labdarúgó-válogatottat. Korábban az 1964-es tornára Baróti Lajos, az 1972-esre Illovszky Rudolf, a 2016-es Eb-re Bernd Storck irányításával jutott ki a nemzeti csapat, Marco Rossi 2021 után másodszor is sikerrel járt. S egyben az olasz szakember az első, akinek az Eb-kijutás kiharcolásával még nem ért véget a selejtezősorozat: vasárnap, az utolsó fordulóban Montenegró ellen játszunk, s a csütörtöki ünneplés ellenére ennek a meccsnek is lesz tétje.

Marco Rossi szövetségi kapitány Istennek is hálát adott az Eb-részvétel kiharcolása után. Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

Az, hogy Montenegró tétmérkőzésre készül, nyilvánvaló: mivel csütörtökön 2-0-ra nyert Litvánia ellen, megőrizte elméleti esélyét az Eb-részvételre, igaz, annak kiharcolásához nem elég számára, ha nyer a Puskás Arénában, szükséges lenne a szerbek hazai, Bulgária elleni veresége is. Mivel Montenegró tavaly, a Nemzetek Ligájában nem szerepelt jól, a pótselejtezős részvételre már matematikai esélye sincs.

Mi kell a magyar válogatottnak a csoportelsőséghez?

Nekünk már nem kell számolgatnunk a kijutás miatt, a pótselejtezőt is a lehető legjobb okból felejthetjük el. Ám amíg a bulgáriai 2-2-es döntetlen az Eb-részvételt biztossá tette, a csoportelsőségünket még nem. Ehhez legalább egy pontot itthon kell tartanunk Montenegró ellen, ebben az esetben teljesen mindegy, hogy mi történik a Szerbia–Bulgária meccsen.