Az apa magyar válogatott volt, a futballista fiú svéd lett

Sebastian Nanasi magyar származású, ma már hivatalosan kétszeres svéd válogatott futballista, aki klubja, a Malmö színeiben 2021-ben a Bajnokok Ligájában is játszott a Juventus és a Chelsea ellen, tavaly ősszel pedig a Kalmar kölcsönjátékosaként 16 meccsen öt-öt gólt és gólpasszt jegyzett a svéd élvonalban. Az értékét a Transfermarkt jelenleg 1,8 millió euróra becsli, amivel Magyarországon a harmadik legértékesebb 21 éven aluli játékos lenne Kerkez Milos (hétmillió) és Németh András (kétmillió) után, akik 2022-ben már bemutatkoztak Marco Rossi válogatottjában.

Sebastian Nanasi (jobbra) a BL-ben a Chelsea ellen is játszott. Fotó: TT News Agency via AFP

Ugyanezt Nanasi múlt hétfőn a svéd felnőttválogatottban tette meg a Finnország ellen 2-0-ra megnyert meccsen csereként, majd három nappal később az Izland elleni 2-1-es győzelem alkalmával kezdőként már 77 percet játszott. A dolog érdekessége, hogy az édesapja, Dennis Nanasi még a magyar színeket képviselte válogatottként, igaz, egy másik sportágban, a floorballban. A Nánási család története után kutatva Nyíracsádtól Kristianstadig jutottunk, és sok kérdésre választ kaptunk.

Az apa vezéregyéniség volt magyar színekben

Dennis Nanasi neve a magyar floorball világában jól cseng, hiszen vezéregyénisége volt a 2006-os B csoportos világbajnokságon második helyezett válogatottnak. Ugyan a csapat azóta 2012-ben szerepelt az elit, azaz az A csoportos vb-n is, de azt a létszámemelés is elősegítette (tízről 16-ra ugrott a részt vevő országok száma), így sokak szemében a 2006-os eredmény is legalább annyit ért – mondhatni, a magyar floorball történetének egyik csúcspontját jelenti.

Ez pedig nem jöhetett volna létre Dennis Nanasi teljesítménye nélkül, aki a stockholmi vb pontkirálya volt, és egyedüli magyarként bekerült a torna álomcsapatába.

– Akkoriban igyekeztek úgy fejleszteni a sportágat itthon, hogy felkutattak magyar származású floorball-játékosokat, hogy szerepeljenek a magyar válogatottban, így bukkantak rá Dennisre is Svédországban – árulta el lapunknak Nádor Krisztián, aki csapattársa volt Nanasinak a 2006-os vb-n szerepelt válogatottban. – A floorball északon népszerű játék a jégkoronghoz való hasonlóságnak köszönhetően, és Dennis nagy erősítést jelentett nekünk, csuklóból elképesztően jól játszott. Szimpatikusan viselkedett velünk, noha nem beszélt magyarul.

Mi is angol szóval értük utol Dennis Nanasit, aki Kristianstadban él. – Valaki beajánlott engem a magyar válogatottnak, megkerestek, és minden ment a maga útján. Hat meccsen 18 gólt lőttem és hét gólpasszt adtam a vb-n, ami szép emlék – emlékezett vissza. Mint elmondta, az édesapja – tehát Sebastian Nanasi nagypapája –, Nánási József Magyarországról származik, de ők már nem beszélik a magyar nyelvet. – Sajnos régóta nem jártam Magyarországon, pedig Budapest csodálatos – tette hozzá Dennis. – Apám nincsen jól az utóbbi időben, ezért nehéz elszakadni mellőle.

Nyíracsádi gyökerek, kérdéses magyar jövő

Nánási József már 83 éves, és a Debrecenhez közeli községben, Nyíracsádon nőtt fel. Ennek azért van nagy jelentősége, mert ha egy futballista úgy akar országot váltani, hogy legalább az egyik nagyszülője nem a választott országban született, akkor öt évet kellene ott futballoznia, hogy a FIFA engedélyezze a nemzetváltást – ez az akadály tehát nem áll fenn Sebastian Nanasi esetében. Azért nem múlt időben fogalmazunk, mert azzal, hogy bemutatkozott a svéd válogatottban, papíron nem zárult be előtte a magyar válogatott ajtaja.

Mivel csak barátságos mérkőzésekről volt szó, Nanasi nem köteleződött el végleg a svédek felé, mivel a FIFA lazított az országváltás szabályain, aminek egyik leghíresebb esetét Diego Costa produkálta, aki kétszeres brazil válogatottként a 2014-es hazai rendezésű vb előtt spanyol színekre váltott.

Hogy Nanasi lesz-e, lehet-e egy nap hasonlóképpen magyar válogatott, arra jelen állás szerint kicsi az esély, de nem is teljesen elképzelhetetlen.

Joggal feltételezhető, hogy Sebastian Nanasi, aki U16-tól U21-ig szerepelt a svéd korosztályos válogatottakban, és már a felnőttek között is bemutatkozott egy főként a hazai bajnokságban játszókból álló kísérleti csapatban, elégedett a jelenlegi helyzetével, és svédként képzeli el a jövőjét is, de alakulhat úgy a karrierje, hogy egy nap meggondolja magát, ahogy az a sokáig németnek készült Willi Orbán esetében is megtörtént.

Futballistaként az álma a Liverpool lenne

Erre utal, hogy az édesapa, Dennis Nanasi, aki futballedzőként is dolgozott, és hatéves korától edzette is Sebastiant, nem akarta teljesen elvágni a magyar szálat, kitérő választ adott a fia magyar válogatottságára vonatkozó kérdésünkre, s csak általánosságban beszélt a fia jövőjéről: – A legnagyobb svéd klubbal áll szerződésben, de a célja természetesen az európai karrier, az álom pedig a Liverpool – fogalmazott Dennis, aki azt azért megjegyezte, hogy Magyarországról, az MLSZ-től senki sem kereste őket.

Természetesen megkérdeztük a magyar szövetséget is az ügyben, s az alábbi választ kaptuk: „Az érintett játékos eddigi pályafutását egy ideje figyelemmel kísérték az MLSZ utánpótlásedzői. Az országváltáshoz a sportszakmai teljesítményen felül az is elengedhetetlen, hogy az adott labdarúgó a FIFA nemrégiben változott sokrétű szabályainak is megfeleljen, illetve hogy maga a játékos is akarjon a magyar válogatottban játszani, és ezt ki is nyilvánítsa.”

A kérdés tehát még nem dőlt el, de eldőlni látszik.

Ha hívják, átgondolja Sebastian Nanasi a közmédiának nyilatkozott a válogatottsága ügyében: – Január elején barátságos meccseken kaptam lehetőséget, ennek örültem, és büszke vagyok rá. Ha Magyarországról hívnának, akkor természetesen át kellene tekinteni a lehetőségeket, de egyelőre a svéd együttesre koncentrálok.

Borítókép: Sebastian Nanasi az Izland elleni válogatott meccsen Svédország színeiben (Fotó: Jesper Zerman)