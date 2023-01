Zsótér Donát agyában felszívódott a bevérzés, de sötétben kell tartózkodnia

A 61. percben a kispestiek francia középpályása, Brandon Domingues lövését Popovic kapus kiütötte, a labdára pedig egyszerre ugrott Zsótér Donát és Radovanovic. A Honvéd támadója a kapu fölé fejelt, s közben ütközött a védővel, majd a földre zuhant. Az érkező társak és a Kolubara futballistái is azonnal jelezték, hogy nagy baj van. Az agyrázkódást szenvedett Zsótér Donátot hosszú percekig ápolták a pályán, majd a koperi kórházba szállították. De már hazatérhetett.

– Eleinte úgy volt, már szerdán hazamehetek, de a vizsgálatok megállapították, hogy van egy kisebb bevérzés az agyamban, az orvosok úgy ítélték meg, jobb, ha maradok legalább még egy napot. Annyiból nem bántam, hogy akkor még nem éreztem magam túl jól, fájt a fejem. Csütörtök reggelre elmúlt, amikor a vizit során a főorvos úr kérdezte, mi a tervem erre a napra, rávágtam, hogy szeretnék hazamenni. A biztonság kedvéért egy-két vizsgálatot még elvégeztek, és miután a bevérzés is felszívódott, utamra engedtek – nyilatkozta Zsótér a Nemzeti Sportnak.

Itt még a koperi kórházban:

A játékos azóta már visszanézte a sérülése ijesztő jelenetét is. – Jó, hogy láttam, mi történt, mert alig emlékeztem valamire. Az még megvan, hogy Brandon Domingues kapura lő, a labda kipattan a kapusról, én felmegyek fejelni, aztán a következő képem már a kórházból van. Mint kiderült, azt követően, hogy a levegőben ütköztem az ellenfél játékosával, eszméletlenül terültem el a földön, szerencsére az orvosok és a masszőrök gyorsan odaértek, és bár szájzárat kaptam, az állkapcsomat szétfeszítve meg tudták akadályozni, hogy hátracsússzon a nyelvem. Közben ügyeltek arra is, hogy megfelelően kapjak levegőt, mert – mint utóbb elmondták nekem – hörögve feküdtem a gyepen. Szóval aligha néztem ki jól, a segítségemre érkezőknek sem lehetett leányálom az a néhány perc. Ezúton is köszönöm nekik, amit értem tettek, mint ahogy hálás vagyok a szlovén doktoroknak, ápolóknak, akik egyfelől a gondomat viselték, másfelől kifejezetten kedvesek voltak velem. Ha nem hangozna furán, még azt is hozzátenném, jól éreztem magam a kórházban. De szegény feleségem két napig jóformán csak sírt, alig tudott enni, aludni, és a szüleim is rettenetesen aggódtak.

Zsótér Donát elmondta, hogy még pihennie kell, tíz napig nem mozdulhat ki a lakásából, és az orvosok azt írták elő neki, hogy lehetőség szerint sötét szobában tartózkodjon.

A játékos egy friss videót is megosztott magáról a klubja Facebook-oldalán:

Borítókép: Zsótér Donát ijesztő sérülése (Forrás: HonvédFC.hu)